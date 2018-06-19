Несмотря на договоренности, Денисову снова не пустили к Сенцову
Об этом она сообщила в Facebook.
Денисова отметила, что согласно предварительным договоренностям, украинская сторона сделала все возможное для минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить.
В первую очередь - это Кирилл Вышинский.
"Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевское СИЗО. Такие согласия получены от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и сопровождение его в город Киев договорились с МВД", - пишет Денисова.
В это время украинский омбудсмен прибыла в Лабытнанги, встретилась с Уполномоченным по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа. И потом синхронно омбудсмены обеих стран в одно время вошли в колонию. Денисова в 11 часов, Татьяна Москалькова в 9 часов утра.
"Мы посещаем Олега Сенцова, она Кирилла Вышинского. Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после ее возвращения в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Потом уже дальнейшие шаги по посещению мною Челябинска, где находится Станислав Клых, и Александр Кольченко. Затем посетить Николая Карпюка в Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым", - отмечает Денисова.
Впрочем, встречи опять не состоялось. Украинского омбудсмена вновь пригласили на переговоры, впрочем, она не уверена в их успешности.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к нему.
- Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы за нарушение договоренностей.
- 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
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