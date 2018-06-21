У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть

21 июня, 2018, 18:05

Незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова перевели в медицинскую часть в связи с проблемами с сердцем и почками

Об этом сообщает Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра", - рассказывает Денисова.

Известно, что на 26-й день голодовки у Олега случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления.

"Со слов адвоката, в любой момент кризис может повториться", - добавляет омбудсмен.