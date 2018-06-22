Россия должна немедленно пустить Денисову к Сенцову и Балуху, - представитель США в ОБСЕ
Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила временно поверенная в делах США в ОБСЕ Мишель Сайдерс, сообщает Эспрессо.TV.
"Мы поражены тем, что Россия до сих пор не позволила украинскому омбудсмену получить доступ к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который томится в тюрьме России из-за сфабрикованных обвинений в терроризме", - подчеркнула она.
Сайдерс напомнила, что политзаключенный голодает уже 38-й день, выступая за освобождение всех украинских политзаключенных, несправедливо удерживаемых Кремлем за противодействие оккупации Крыма.
"Нас также беспокоит состояние активиста Владимира Балуха, который в настоящее время голодает уже 95-й день. Российская власть должна немедленно разрешить омбудсмену Украины получить доступ к этим заключенным и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают", - подытожила Сайдерс.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
- 20 июня Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
- 21 июня Сенцова перевели в медицинскую часть из-за проблем с сердцем и почками, хотя недавно Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что украинец чувствует себя "вполне нормально".
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