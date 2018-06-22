Россия должна немедленно пустить Денисову к Сенцову и Балуху, - представитель США в ОБСЕ

22 июня, 2018, 08:32

Российская власть должна немедленно разрешить омбудсмену Украины получить доступ к политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, которые голодают

Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила временно поверенная в делах США в ОБСЕ Мишель Сайдерс, сообщает Эспрессо.TV.

"Мы поражены тем, что Россия до сих пор не позволила украинскому омбудсмену получить доступ к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который томится в тюрьме России из-за сфабрикованных обвинений в терроризме", - подчеркнула она.

Сайдерс напомнила, что политзаключенный голодает уже 38-й день, выступая за освобождение всех украинских политзаключенных, несправедливо удерживаемых Кремлем за противодействие оккупации Крыма.

"Нас также беспокоит состояние активиста Владимира Балуха, который в настоящее время голодает уже 95-й день. Российская власть должна немедленно разрешить омбудсмену Украины получить доступ к этим заключенным и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают", - подытожила Сайдерс.