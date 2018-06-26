Истинное положение Сенцова скрывают: Денисова рассказала о лжи России в отношении политзаключенного

26 июня, 2018, 08:58

Представители России неоднократно распространяли противоречивую информацию относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она напомнила, что сегодня 44-й день голодовки режиссера, а в информации, поступающей о состоянии его здоровья, встречаются сплошные разногласия.

В частности, 15 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова сначала заявила ей, что Сенцов прекратил голодовку, а уже через час уточнила, что он так этого и не сделал.

"Каждый день он получает с его согласия питательные смеси, включающие витамины, белки и все необходимые элементы. Состояние его здоровья удовлетворительное", - отметила тогда Москалькова.

В тот же день Денисова общалась с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком. Он в последний раз был у Олега 5 июня и рассказал, что он находится в медсанчасти под постоянным наблюдением врачей, ему ставят капельницы с глюкозой и ребоксином.

21 июня Москалькова направила Денисовой письмо о том, что украинец получает ежедневную поддерживающую терапию, состояние здоровья его удовлетворительное.

Впрочем, в тот же день Москалькова заявила в СМИ, что "Олег выглядит хорошо, набрал несколько килограммов. Ему, с его согласия применяют поддерживающую терапию, и это - как лечебное голодание получается".

"22 июня ко мне пришел ответ и от Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, который написал, что" Олега ежедневно осматривают медицинские работники: происходит всеобщее обозрение и анализы. С 25 мая 2018 назначается и проводится поддерживающая терапия (раствор глюкозы, витамины группы В и С, водно-солевые растворы, Аминовен, Интралипид) ", - подчеркнула Денисова.

По ее словам, 8 июня Олег якобы дал письменное согласие на прием смеси для специализированного питания и с того дня получает смесь для энтерального кормления "Nitridrink" (прием каждые 4 часа). 23 июня Денисова попросила адвоката режиссера Дмитрия Динзе подтвердить эту информацию.

Адвокат на это ответил, что Сенцов написал "какое-то заявление, в котором говорится о том, что в случае нового кризиса и если по заключению врачей это будет необходимо, то он будет принимать эту питательную смесь сам. Чтобы не применяли зонд и не травмировали слизистую".

Динзе говорит, что смесь в колонии есть, но он ее не употребляет.

"Вся эта противоречивая информация заставляет относиться к ней с большим недоверием. Очевидно только то, что от нас скрывают истинное положение здоровья Олега. Требую немедленного доступа к человеку, который 44 дня голодает и сейчас находится на грани жизни и смерти, я призываю международные организации способствовать моему допуску на посещение Олега Сенцова или посетить его вместе со мной ", - подытожила Денисова.