Украинский омбудсмен просто сейчас направляется в тюрьму к Сенцову

15 июня, 2018, 08:40

Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Салехард, откуда поедет к месту содержания украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Прибыли в Салехард. Это город в 22 км от Лабытнанги, где удерживают Олега Сенцова. Сейчас направляюсь именно туда", - отметила Денисова.

Отметим, вчера в России Денисова провела встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Тогда они договорились посетить 34 заключенных с обеих сторон. Тогда Денисова также отметила, что вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым.

"Потому что мы настаиваем на скорейшей поездке в Салехард, где содержится Олег. Со своей стороны, Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - пояснила она.