Украинский омбудсмен просто сейчас направляется в тюрьму к Сенцову
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Прибыли в Салехард. Это город в 22 км от Лабытнанги, где удерживают Олега Сенцова. Сейчас направляюсь именно туда", - отметила Денисова.
Отметим, вчера в России Денисова провела встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Тогда они договорились посетить 34 заключенных с обеих сторон. Тогда Денисова также отметила, что вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым.
"Потому что мы настаиваем на скорейшей поездке в Салехард, где содержится Олег. Со своей стороны, Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - пояснила она.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
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