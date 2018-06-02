В России и на оккупированных территориях сейчас голодают четверо украинских политзаключенных, - Супрун

2 июня, 2018, 14:46

В России и на оккупированных территориях сейчас голодают четверо украинских политзаключенных, дольше всех – осужденый российскими властями в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух

Сейчас голодают четверо украинских пленников режима Путина, дольше – Балух, сообщила Супрун.

"С 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку за свободу узников совести, которых удерживает российская политическая власть. Сегодня наш Олег голодает 20-й день. Он настроен решительно и готов идти до конца – или Кремль начнет выполнять его требования, или Олег погибнет", - написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Фейсбук в субботу.

По ее словам, к О.Сенцову и другим украинским политзаключенным не допускают ни украинских, ни международных врачей.

"31 мая объявил голодовку заключенный крымский активист Александр Кольченко - он требует освободить Олега Сенцова. Его также осудили по сфабрикованным обвинениям за якобы терроризм. Александр без еды 3-й день", - проинформировала глава Минздрава Украины.

Ранее, как напомнила У.Супрун, в знак солидарности с украинским режиссером, объявил голодовку заключенный в России украинский солдат Александр Шумков – его голодовка продолжается уже 10 дней.

"Дольше всех голодает осужденный Россией в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух - 76-й день! Прокремлевский суд признал его виновным за хранение боеприпасов, зато правозащитники отмечают, что его арестовали за флаг Украины на его собственном дворе", - сообщила У.Супрун.

Она подчеркнула, что заключенные украинцы стали "жертвами войны России против Украины" и акцентировала внимание, что в эти дни по всему миру украинцы и неравнодушные люди требуют освобождения О.Сенцова и всех украинцев, которые стали пленниками режима российского президента Владимира Путина.

"Сейчас, когда в РФ будет проходить чемпионат мира по футболу, россияне на каждом шагу должны слышать требование свободы для украинцев. Борцы с кремлевским империализмом, в конце концов, защищают весь мир", - добавила она.