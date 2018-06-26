Генсек Совета Европы официально попросил Путина помиловать Сенцова
26 июня, 2018, 07:31
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал прошение президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова
Об этом сообщает "Голос Америки".
Отмечается, что генеральный секретарь, как руководитель Совета Европы, имеет право подать подобное прошение согласно Европейской конвенции по правам человека.
"Документ был отправлен, ждем официальное подтверждение по дипломатическим каналам России", - подтвердили изданию в пресс-центре Совета Европы.
При этом ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что в четверг Бюро ПАСЕ проведет в Страсбурге дебаты относительно украинских политзаключенных.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
- 21 июня Сенцова перевели в медицинскую часть из-за проблем с сердцем и почками, хотя недавно Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что украинец чувствует себя "вполне нормально".
- Денисова недавно заявила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
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