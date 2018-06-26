Генсек Совета Европы официально попросил Путина помиловать Сенцова

26 июня, 2018, 07:31

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал прошение президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что генеральный секретарь, как руководитель Совета Европы, имеет право подать подобное прошение согласно Европейской конвенции по правам человека.

"Документ был отправлен, ждем официальное подтверждение по дипломатическим каналам России", - подтвердили изданию в пресс-центре Совета Европы.

При этом ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что в четверг Бюро ПАСЕ проведет в Страсбурге дебаты относительно украинских политзаключенных.