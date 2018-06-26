 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Генсек Совета Европы официально попросил Путина помиловать Сенцова

Турбьёрн Ягланд
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал прошение президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что генеральный секретарь, как руководитель Совета Европы, имеет право подать подобное прошение согласно Европейской конвенции по правам человека.

"Документ был отправлен, ждем официальное подтверждение по дипломатическим каналам России", - подтвердили изданию в пресс-центре Совета Европы.

При этом ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что в четверг Бюро ПАСЕ проведет в Страсбурге дебаты относительно украинских политзаключенных.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2018 вторник

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

26 июня, 2018 вторник

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать