Украинского омбудсмена не пустили к Сенцову

15 июня, 2018, 11:46

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом Денисова заявила в видеообращении на своей странице в Facebook.

Омбудсмен уже встретилась с руководством российской колонии, где находится украинский режиссер, однако, это не дало результатов, ведь ей не удалось пообщаться с самим Сенцовым.

Денисовой сказали, что она ни при каких обстоятельствах не может встретиться с политзаключенным, однако не объяснили, почему именно отказывают во встрече.

Также руководство колонии отказалось рассказывать о состоянии Сенцова и попросило уполномоченного парламента покинуть территорию.

"Я позвонила уполномоченному России по правам человека (Татьяне Москальковой, -ред.) и жду от нее ответа", - отметила Денисова.

Сегодня стало известно, что Денисова прибыла в город Салехард, откуда уехала в места содержания Сенцова.

Отметим, вчера в России Денисова провела встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Тогда они договорились посетить 34 заключенных с обеих сторон. Тогда Денисова также отметила, что вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым.

"Потому что мы настаиваем на скорейшей поездке в Салехард, где держится Олег. Со своей стороны, Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - пояснила она.