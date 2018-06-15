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Украинского омбудсмена не пустили к Сенцову


фото: ombudsman.gov.ua
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом Денисова заявила в видеообращении на своей странице в Facebook.

Омбудсмен уже встретилась с руководством российской колонии, где находится украинский режиссер, однако, это не дало результатов, ведь ей не удалось пообщаться с самим Сенцовым.

Денисовой сказали, что она ни при каких обстоятельствах не может встретиться с политзаключенным, однако не объяснили, почему именно отказывают во встрече.

Также руководство колонии отказалось рассказывать о состоянии Сенцова и попросило уполномоченного парламента покинуть территорию.

"Я позвонила уполномоченному России по правам человека (Татьяне Москальковой, -ред.) и жду от нее ответа", - отметила Денисова.

Сегодня стало известно, что Денисова прибыла в город Салехард, откуда уехала в места содержания Сенцова.

Отметим, вчера в России Денисова провела встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Тогда они договорились посетить 34 заключенных с обеих сторон. Тогда Денисова также отметила, что вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым.

"Потому что мы настаиваем на скорейшей поездке в Салехард, где держится Олег. Со своей стороны, Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - пояснила она.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
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