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В ПАСЕ состоятся дебаты относительно украинских политзаключенных

На этой неделе Бюро ПАСЕ проведет в Страсбурге дебаты относительно украинских политзаключенных

Об этом на своей странице в Facebook написал глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - подчеркнул он.

Отметим, накануне вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд должен официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Сегодня Ягланд должен подать официальное прошение Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.

 

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