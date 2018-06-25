В ПАСЕ состоятся дебаты относительно украинских политзаключенных

25 июня, 2018, 09:59

На этой неделе Бюро ПАСЕ проведет в Страсбурге дебаты относительно украинских политзаключенных

Об этом на своей странице в Facebook написал глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - подчеркнул он.

Отметим, накануне вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд должен официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Сегодня Ягланд должен подать официальное прошение Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.