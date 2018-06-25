В ПАСЕ состоятся дебаты относительно украинских политзаключенных
Об этом на своей странице в Facebook написал глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - подчеркнул он.
Отметим, накануне вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд должен официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.
Сегодня Ягланд должен подать официальное прошение Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.
Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
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