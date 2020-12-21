Пандемия коронавируса, победа Байдена и война в Карабахе: ТОП-10 мировых политических событий и скандалов года

31 декабря, 2020, 09:40

В 2020 году в мире была не только пандемия коронавируса. Войны, теракты, избирательные скандалы случались в этом году так же, как это было и в предыдущие годы

Еспресо.TV предлагает вспомнить, какими мировыми событиями, скандалами, сенсациями запомнился 2020 год.

Принц Гарри и Меган Маркл вышли из состава королевской семьи

Фото: Reuters

Британская королевская семья постоянно находится под пристальным вниманием репортеров светской хроники. Они почти ежедневно ждут скандалов, которыми изобилует история этого семейства. Не стал исключением и этот год.

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от звания членов королевской семьи. Королева Елизавета II и принц Уильям заявили, что не знали о решении супругов до объявления.

1 апреля принц Гарри и Меган лишились титулов Его и Ее королевское высочество, а также королевского финансирования, однако сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.

После отказа от своего статуса супруги переехали в США. В Америке они занимаются предпринимательством.

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Карантин, локдаун, пандемия ...

Китайский город Ухань. Фото: Reuters

Событиям вокруг пандемии коронавируса можно посвятить отдельную большую статью. Поэтому сейчас мы упомянем лишь важнейшие этапы пандемии и политической и общественной реакции на этот вызов.

Вспышка заболевания была зафиксирована еще в декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Через некоторое время китайские власти закрыли Ухань и ввели ограничительные меры в провинции Хубэй и по всей стране. Интересно вспомнить, что сначала эти меры воспринимались как типичная реакция авторитарной страны на чрезвычайную ситуацию. Лишь впоследствии стало ясно, что реагировать на коронавирус придется всем странам.

11 марта ВОЗ признала, что в мире вспыхнула пандемия коронавируса. В это время европейские страны уже начали прибегать к беспрецедентным ограничительным мерам.

16 марта ЕС ввел полный запрет на поездки без уважительной причины на свою территорию. Сначала говорилось, что этот запрет продлится на 30 дней. Но потом стало ясно, что речь идет о значительно более длительном периоде.

27 марта количество инфицированных в мире достигло 500 000 человек. 15 апреля этот показатель превысил отметку 2 миллиона. А уже 28 июня количество выявленных больных достигла 10 млн человек.

Меры по предотвращению распространения коронавируса включали ограничение путешествий, комендантский час, отсрочку или отмену событий, закрытие некоторых объектов. Учебные заведения в течение года закрывали в более чем 124 странах.

Убийство Джорджа Флойда и массовые беспорядки в США

Фото: Reuters

25 мая 2020 года полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин жестко задержал афроамериканца Джорджа Флойда. Он прижал ему коленом шею, пока Джордж лежал лицом к земле. Офицеры Томас Лейн и Александр Куенг помогли держать Флойда. После задержания Флойд умер.

Инцидент был записан на видео телефонами нескольких наблюдателей. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: "Я не могу дышать", - были быстро распространены в социальных медиа и вызвали бурную реакцию в американском обществе.

Общественные протесты в центре Миннеаполиса начались 26 мая, на следующий день после смерти Флойда. Несколько сотен человек пришли к 3-му участку полицейского департамента Миннеаполиса. Протест быстро перешел в радикальную фазу. Протестующие начали разрисовывать здание участка, громить полицейские машины и выбивать стекла в окнах. В ответ на это полиция применила светошумовые и дымовые гранаты.

27 мая протесты только усилились. Тогда полиция начала применять резиновые пули. 28 мая один человек был смертельно ранен владельцем ломбарда, который застал его за ограблением.

Быстрый резонанс способствовал распространению протестов по всей стране. 1 июня протестовали уже в более чем 100 городах США, а также в крупных городах за рубежом. В 40 городах был введен комендантский час и привлекались подразделения бойцов национальной гвардии.

Массовые протесты вызвали очередную волну дискуссий о преодолении последствий расизма в США. Экспертам еще предстоит оценить, как эти кампании повлияли на ход и результаты президентских выборов.

Подавление массовых протестов в Беларуси

В августе президентские выборы состоялись в Беларуси. Они не привели к смене власти, но стали началом событий, которые не имели аналогов в белорусской истории. Речь идет о длительных протестах, что свидетельствуют о формировании белорусской политической нации. И это происходит тогда, когда в вероятность такого развития событий мало кто верил.

Первые предвыборные протесты начались еще в мае 2020 года в Минске и других городах и были связаны с арестом оппозиционных кандидатов в президенты и недопущением их участия в выборах. После того как ЦИК зарегистрировала кандидатуру Светланы Тихановской и она стала единственным оппозиционным кандидатом, ее митинги в разных городах страны стали собирать неожиданно большое количество людей.

9 августа после публикации первых официальных экзит-полов, свидетельствовавших о якобы победе Лукашенко, массовые протесты охватили многие города страны. Люди массово выходили на улицы в Минске, Барановичах, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродно, Жлобине, Могилеве, Пинске. Требованием протестующих стал честный подсчет голосов и отставка Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года.

Правительство сразу начало подавлять мирные протесты, используя резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Эти спецсредства белорусский ОМОН и внутренние войска начали применять в первые дни протестов, которые и тогда и после носили мирный характер.

Отравление Навального

Фото: Reuters

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный сел в самолет, который двигался по маршруту Томск - Москва. В самолете ему стало плохо. Самолет экстренно приземлился в Омске.

Навального госпитализировали в больницу Скорой медицинской помощи Омска. Он находился без сознания в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа Навального самолетом перевезли из Омска в Германию, где в клинике «Шарите» в Берлине ему было сделано обследование. 24 августа немецкие врачи пришли к заключению, что Навального, вероятно, отравили веществом группы холинэстеразы. 2 сентября лаборатория ВС Германии нашла в организме Навального следы яда группы «Новичок».

7 сентября Навальный был выведен из искусственной комы, его состояние улучшилось. 14 сентября еще две лаборатории (из Франции и Швеции) подтвердили отравление Навального именно «Новичком».

15 сентября Навальный опубликовал первое после отравления фото в Инстаграме. 23 сентября его выписали из больницы.

Отравление Навального вызвало бурную реакцию западного политикума и гражданского общества. В целом ответственность за отравление была возложена на российские власти. В то же время это не привело к заметному ухудшению отношений между странами Запада и Россией.

Вторая карабахская война

Турецкий беспилотник "Байрактар" на параде в Баку. Фото: Reuters

Боевые действия в районе нагорно-карабахского конфликта начались утром 27 сентября. В Армении было сразу введено военное положение и объялена мобилизация, а в Азербайджане ввели комендантский час. 28 сентября президент Алиев объявил частичную мобилизацию.

Стороны использовали тяжелую артиллерию, бронетехнику, в том числе танки. Азербайджан широко применял современные ударные и разведывательные беспилотники, что стало одним из факторов успеха в этой войне.

Армия Азербайджана в конце концов сломала оборону армян на южном театре боевых действий, завладела всей границей между непризнанной республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу "НКР" Ханкенди и Армению. Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей, признанной международным сообществом, территории.

В полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно этому договору вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут военный контингент России в количестве около 2 тысяч человек. Запланировано строительство дороги, которая свяжет Нахичеванскую автономию с другими районами Азербайджана. Армения после подписания соглашения вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы (оставляя за собой коридор, который связывает Карабах с Арменией).

Запрет абортов в Польше

Фото: Reuters

22 октября Конституционный суд Польши обнародовал решение, согласно которому был почти полностью ограничен перечень случаев, в которых позволяется проведение аборта.

Законодательство в отношении абортов в Польше даже до этого было одним из самых суровых в Европе. Инициаторами усиления ограничений выступили представители консервативной партии «Право и справедливость».

Сразу после решения суда на улице во многих польских городах вышли недовольные люди. На следующий день протесты продолжились.

27 и 28 октября протестующие перекрыли дороги во многих крупных городах. Согласно данным полиции, 28 октября около 430 тыс. человек приняли участие в протестах во всей Польше.

30 октября 100 тыс. человек вышли на массовые протесты в Варшаве. Район Жолибож, где проживает лидер правоконсерваторов Ярослав Качиньский, заблокировала полиция. Она не дала протестующим добраться до его дома.

Демонстрации и митинги в октябре стали одними из крупнейших протестных акций в Польше за последние годы.

Теракты во Франции из-за карикатур Charlie Hebdo

Фото: Reuters

47-летний Самюэль Пати работал учителем в колледже в пригороде Парижа. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, которые были опубликованы в журнале Charlie Hebdo. 16 октября на Пати напал вооруженный ножом выходец из Чечни и обезглавил учителя. Нападавшего застрелила полиция.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение «исламистским терактом» и призвал к защите светских ценностей Франции от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали протесты среди части мусульман страны.

Через две недели после убийства Пати выходец из Туниса убил ножом трех человек в Ницце. В тот же день злоумышленник угрожал полицейским и прохожим ножом в Авиньоне.

Убийство учителя и заявления Макрона активизировали обсуждение во Франции вопрос отношений с мусульманским меньшинством. Уже сейчас во Франции живет более 6 млн мусульман, что составляет 9% населения страны. С каждым годом мусульманские общины играют все более важную роль в жизни страны.

Нежелание Трампа передавать власть

Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Reuters

День выборов в США был 3 ноября, но установление результата затянулось на гораздо более долгий, чем обычно, период.

Это было связано как с рекордно высокой явкой, так и с большим количеством бюллетеней, которые были отправлены по почте. Большое количество проголосовавших по почте объясняется влиянием эпидемии COVID-19. В частности, Джо Байден призвал избирателей голосовать по почте, чтобы избежать скоплений на участках.

Также практически впервые в американской истории один из участников выборов - Дональд Трамп открыто не согласился с результатами подсчетов и стал говорить о массовых фальсификациях. Ранее американская политическая система как раз гордилась отсутствием скандалов после обнародования итогов голосований. Кандидат, проигравший выборы, торжественно признавал свое поражение и желал успехов победителю.

Команда Трампа приводила различные аргументы относительно вероятных нарушений. В частности, они обращали внимание на то, что в некоторых штатах было разрешено принимать бюллетени, которые были отправлены по почте до выборов, но поступили уже после дня голосования.

На четвертый день после выборов победитель все еще не был определен в Пенсильвании, Неваде, Аризоне, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске.

7 ноября телеканалы CNN, NBC, Fox News и агентство Associated Press объявили о победе Байдена в штате Пенсильвания. После этого стало понятно, что Байден победил на выборах, обеспечив себе 273 голоса в коллегии выборщиков при минимально необходимых 270.

Команда Трампа пыталась обжаловать итоги голосования в штатах Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада. Однако суды этих штатов в целом поддержали позицию избирательных комиссий.

23 ноября избирательная комиссия Мичигана признала победу Байдена в этом штате. После этого Трамп отдал распоряжение руководителю Управления общих служб начать процесс передачи власти переходной администрации Байдена.

Избрание Санду и сопротивление пророссийского Додона

Фото: Reuters

В конце года интересные события начали происходить у наших молдавских соседей. В этой стране у власти был пророссийский президент Игорь Додон. Однако неожиданно победу на выборах главы государства одержали представители проевропейской коалиции.

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. По итогам голосования Санду набрала 57%, а Игорь Додон - 42% голосов.

Однако оказалось, что пророссийские силы вовсе не собирались капитулировать. Они решили использовать парламент с целью ограничения президентских полномочий.

3 декабря парламент Молдовы вывел из подчинения президенту Службу информации и безопасности. Таким образом руководитель государства Санду может оказаться в ситуации, когда не сможет управлять спецслужбами.

Санду после этого заявила о попытке парламента захватить власть в стране. 6 декабря Майя Санду вывела тысячи людей на массовый протест в Кишиневе. Используя силу уличных протестов, проевропейская коалиция решила показать, что не собирается молча наблюдать за узурпацией власти в стране.

10 декабря Конституционный суд Молдовы отклонил иск адвокатов Додона и официально признал Санду новым президентом.

Отметим, что срок полномочий действующего президента Додона заканчивается 23 декабря. 24 декабря должна состояться инаугурация Санду.