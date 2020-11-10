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Espreso.tvОбществоПашинян заявил о подписании заявления с Алиевым и Путиным о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о подписании заявления с Алиевым и Путиным о прекращении войны в Нагорном Карабахе

10 ноября после полуночи (в час по армянскому времени) премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о прекращении огня с президентами России и Азербайджана

Об этом премьерминистр Армении Никол Пашинян написал в Facebook.

"Уважаемые соотечественники, сестры и братья. Лично я принял очень трудное решение для меня и всех нас. Подписал заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с российскими и азербайджанскими президентами с 01.00. Текст заявления, которое уже опубликовано, невероятно болезненный для меня и наших людей ", - написал армянский лидер.

"Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации", - добавил Пашинян.

По его словам, это лучшее для Армении решения.

Официальный Баку никак не сообщил о подписании соглашения.

В то же время издание haqqin.az со ссылкой на источники в МИД заявил, что Армения готова подписать капитуляцию.

  • Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (на армянском - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей признанной международным сообществом территории.

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