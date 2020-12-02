Санду заявила о попытке парламента Молдовы захватить власть

2 декабря, 2020, 19:57

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть

Об этом шла речь на брифинге Санду в Кишиневе, который транслировался в Facebook, передает " РБК-Украина ".

Депутаты социалистической партии предложили парламенту вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента Молдовы. Соответствующий законопроект уже внесли в молдавский парламент.

"Этот законопроект - это антидемократичное злоупотребление политика, проигравшего выборы президента. Это попытка захвата власти. Мы обжалуем эти злоупотребления в Конституционном суде и просим помощи народа", - заявила Санду.

По ее словам, таким образом правящая партия пытается помешать ей "начать наводить порядок в стране".

"Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", - отметила будущий президент.

Напомним, Санду выступила за отставку правительства и проведение досрочных парламентских выборов.

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