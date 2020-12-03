 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПарламент Молдовы отобрал у президента право контролировать Службу безопасности

Парламент Молдовы отобрал у президента право контролировать Службу безопасности


фото: newsmaker
Парламент Молдовы вывел из подчинения президента Службу информации и безопасности перед инаугурацией Майи Санду

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Согласно принятому закону, контролировать деятельность Службы информации и безопасности теперь будет парламент страны. Парламент также будет назначать директора ведомства сроком на 5 лет.

Авторами проекта закона были двое депутатов от правящего блока социалистов, который находится под контролем действующего президента Игоря Додона. Против скандального закона выступила партии Санду и Ренато Усатого.

  • Напомним, что избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать