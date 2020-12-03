Парламент Молдовы отобрал у президента право контролировать Службу безопасности
3 декабря, 2020, 17:10
Парламент Молдовы вывел из подчинения президента Службу информации и безопасности перед инаугурацией Майи Санду
Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.
Согласно принятому закону, контролировать деятельность Службы информации и безопасности теперь будет парламент страны. Парламент также будет назначать директора ведомства сроком на 5 лет.
Авторами проекта закона были двое депутатов от правящего блока социалистов, который находится под контролем действующего президента Игоря Додона. Против скандального закона выступила партии Санду и Ренато Усатого.
- Напомним, что избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть.
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