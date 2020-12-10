Избрание Санду президентом: КС Молдовы отклонил иск Додона

В свою очередь, глава ЦИК Дорин Чимил отметил, что почти по всем искам, касающимся обжалования результатов выборов, уже вынесли решения. Также он сообщил, что в Апелляционной палате есть две жалобы на то, что у Майи Санду два гражданства.