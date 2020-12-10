Избрание Санду президентом: КС Молдовы отклонил иск Додона
10 декабря, 2020, 14:59
Конституционный суд Молдовы официально признал Майю Санду новым президентом
Об этом сообщает newsmaker.md .
Соответствующее решение суд приняли на заседании 10 декабря.
На заседание пришел и адвокат действующего президента Игоря Додона и предлагал перенести заседание, поскольку по одной из жалоб нет еще окончательного решения суда. Однако судьи отклонили ходатайство.
В свою очередь, глава ЦИК Дорин Чимил отметил, что почти по всем искам, касающимся обжалования результатов выборов, уже вынесли решения. Также он сообщил, что в Апелляционной палате есть две жалобы на то, что у Майи Санду два гражданства.
После двухчасового совещания суд утвердил мандат Санду. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.
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