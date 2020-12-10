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Espreso.tvМирИзбрание Санду президентом: КС Молдовы отклонил иск Додона

Избрание Санду президентом: КС Молдовы отклонил иск Додона


фото: newsmaker
Конституционный суд Молдовы официально признал Майю Санду новым президентом

Об этом сообщает newsmaker.md .

Соответствующее решение суд приняли на заседании 10 декабря.

На заседание пришел и адвокат действующего президента Игоря Додона и предлагал перенести заседание, поскольку по одной из жалоб нет еще окончательного решения суда. Однако судьи отклонили ходатайство.

В свою очередь, глава ЦИК Дорин Чимил отметил, что почти по всем искам, касающимся обжалования результатов выборов, уже вынесли решения. Также он сообщил, что в Апелляционной палате есть две жалобы на то, что у Майи Санду два гражданства.

После двухчасового совещания суд утвердил мандат Санду. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

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