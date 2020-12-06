"Додон пытается поджечь страну". Майя Санду вывела людей на протест в Кишиневе

6 декабря, 2020, 13:48

В центре Кишинева в воскресенье, 6 декабря 2020 года, прошел митинг за проведение досрочных парламентских выборов, а также против правительства Иона Кику и ситуативной пророссийской коалиции в парламенте с участием социалистов, депутатов от партии "Шор" и группы Pentru Moldova

Депутаты новой коалиции 3 декабря одобрили, не соблюдая регламент, законопроекты о бюджетно-налоговой политике, бюджете медицинского и социального страхования и о переходе спецслужбы СИБ под руководство парламента. Оппозиция и новоизбранный президент Майя Санду заявили, что голосование было незаконным. Санду призвала всех выйти на протест. К акции также присоединились "Наша партия", DA, PAS, Демпартия, PUN, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Newsmaker.

Главным на митинге было выступление Санду. Она заявила, что страна нуждается в полной смене власти и для этого необходимы досрочные парламентские выборы.

Политик также обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке узурпировать власть.

"Обидевшись, что не удалось снова обмануть людей, Додон пытается поджечь страну. Он хочет спровоцировать хаос, усилить кризис, держать нас в международной изоляции, сделать жизнь людей более тяжелой, отомстить им за то, что они проголосовали не за него", - заявила она.

По мнению Санду, подконтрольная Додону фракция Партии социалистов объединилась в парламенте с партией "Шор", чтобы принять законы против людей.

"Это большинство сформировано из людей, которые участвовали в краже миллиарда, депутатов, которые успели продаться по три раза, которые служат Додону, а не народу. Они принимают законы с нарушением всех норм и Закона", - отметила Санду и добавила, что стране необходимы досрочные выборы, которые может спровоцировать отставка правительства.

"Это протест не политических партий, а граждан", - заявила она.

"Дорогие соотечественники, коррупция - это смертельная угроза для нас всех, и для Кишинева, и для Бельц. Страна задыхается. Все те, кто зарабатывает на гражданах Молдовы, объединились. Мы хотим, чтобы Молдова уверенно шагнула в будущее, стала сильным государством, в котором воры получают по заслугам, а люди живут в мире и согласии", - отметила Санду.

Ее поддержал бывший столичный мэр Дорин Киртоакэ. Он тоже за досрочные выборы, а Додона считает вором.

"Кража убивает больше, чем пандемия. Это наша трагедия, для нас воровство страшнее пандемии!" - отметил Киртоакэ.

"Посмотрите - за Прутом (в Румынии, - ред.) лучшая жизнь в ЕС и НАТО, а у нас по-прежнему плохо. А Додон похож на Чаушеску. Он может повторить судьбу румынского диктора или судьбу Плахотнюка... У нас 30 лет нет независимости, у нас ее украли", - добавил политик.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Молдовы Майи Санду состоится 24 декабря.

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