Ломаченко - Лопес: Все о бое за титул абсолютного чемпиона мира

16 октября, 2020, 07:04

Дмитрий Марценишин

В ночь на 18 октября украинский боксер Василий Ломаченко дерется с американцем Теофимо Лопесом за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Как Ломаченко шел к поединку за звание абсолютного чемпиона

Василий Ломаченко шел к бою за титул абсолютного чемпиона мира семь лет. Украинский боксер дебютировал на профессиональном ринге еще в 2013 году, однако получить поединок сразу за все титулы ему долгое время не удавалось.

В 2014 году украинец стал обладателем титула WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 57,2 кг), затем перешел во вторую полулегкую категорию (до 59 кг) и в 2016-м также там стал чемпионом. Однако даже объединительного боя за два титула в этих дивизионах не получил.

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Потенциальные соперники откровенно избегали поединка с Ломаченко и заставляли его двигаться вверх. Украинец в 2018 году снова сменил категорию и перешел в легкий вес (до 61,2 кг), где сразу же отобрал пояс WBA (Всемирной боксерской ассоциации) у венесуэльца Хорхе Линареса.

И только в этом весе украинец приблизился к своей главной цели - титулу абсолютного чемпиона мира. Благодаря победе над пуэрториканцем Хосе Педрасом в декабре 2018 года он получил второй пояс - WBO. А в августе 2019 одолел британца Люка Кэмпбелла, завладел титулом WBC (Всемирного боксерского совета) и оказался в шаге от желаемого боя.

Поспорит с Василием Ломаченко за место в истории американец Теофимо Лопес, который в декабре 2019 года нокаутировал ганца Ричарда Комми и прибрал к рукам последний пояс которого не хватает украинцу - IBF (Международной боксерской федерации).

Почему бой против Лопеса важнейший в карьере Ломаченко

Василия Ломаченко давно признали одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Украинец несколько лет возглавлял соответствующий рейтинг авторитетного журнала The Ring, а сейчас в нем идет вторым - вслед за мексиканцем Саулем Альваресом.

Звание абсолютного чемпиона мира позволит Ломаченко вернуть лидерство. Оно станет подтверждением величия украинского боксера и кульминацией в его карьере. Ведь уже очевидно, что дальше подниматься в категориях украинскому боксеру не удастся из-за его антропометрических данных. Стать чемпионом мира в восьми категориях, как филиппинец Мэнни Пакьяо, он не сможет физически.

Ломаченко сам признался, что даже легкий вес - это не его категория. Даже здесь соперники превосходят украинца в росте, размахе рук и даже весе в день боя, когда через сутки после взвешивания набирают несколько лишних килограммов.

В первом же поединке в новой категории Ломаченко впервые в своей профессиональной карьере побывал в нокдауне. Хотя в итоге украинец нокаутировал Хорхе Линареса, стало понятно, что у него здесь есть проблемы, из-за неравных с оппонентами условий.

Вероятно, именно поэтому не состоялся бой Ломаченко с тем же Пакьяо, о котором несколько лет говорил промоутер украинца Боб Арум, который также вел дела филиппинца и легко мог организовать этот поединок, который бы принес огромные прибыли.

Именно поэтому, Ломаченко все чаще намекает на возвращение во второй полулегкий вес, где его также привлекает объединения поясов. Это в любом случае будет выглядеть, как шаг назад. Поэтому именно бой против Теофимо Лопеса станет для Ломаченко моментом истины в профи-ринге и главным поединком в жизни.

Чем опасен Теофимо Лопес

Может показаться странным, но для Теофимо Лопеса легкий вес также чужая категория и в ней он надолго не задержится.

Американскому боксеру с гондурасскими корнями всего 23 года и он уже сейчас еле укладывается в лимит нынешней категории. В июне он кичился, что выглядит, как тяжеловес. А за месяц до поединка весил под 70 кг.

Ломаченко даже пошутил, что мышцы Лопеса в три раза больше, чем у него. Американец выше на 3 см (173 см против 170 см) и имеет больший размах рук (174 см против 166 см). Ну и в конце концов он моложе. Украинскому боксеру как не так много - 32. Но за его плечами еще и изнурительная любительская карьера. Недаром сам Ломаченко признался, что чувствует, как его тело устало.

В Лас-Вегасе украинцу будет противостоять взрывной соперник, который делает ставку на свою физическую силу, мощь и молодость. Лопес не скрывает, что рассчитывает на нокаут. Перебоксировать Ломаченко по очкам не удавалось даже более техническим соперникам.

Именно нокаутом во втором раунде американец победил в своем предыдущем поединке Ричарда Комми, хотя фаворитом считали именно ганца.

Привлекает внимание и тот факт, что за всю карьеру украинца еще ни одному из его соперников не давали так много шансов на победу, как Лопесу. Многие известные эксперты из мира бокса ставят именно на американца.

Большие шансы на успех ему дают экс-чемпионы мира Рой Джонс и Оскар де Ла Хойя, бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс, известный по работе с Майком Тайсоном Тедди Атлас и многие другие специалисты.

А еще, Теофимо Лопесу удалось вывести Василия Ломаченко из равновесия. Украинец сколько угодно может уверять, что не обращает внимания на многочисленные оскорбления, а "трешток" соперника лишь помогает в раскрутке поединка.

Правда в том, что американец таки его "достал". На заключительной пресс-конференции перед боем Ломаченко уже не сдерживал эмоций и заявил, что намерен жестко побить Лопеса и наказать его за длинный язык. .

Для американца же это шанс "затащить" оппонента "на свою территорию" и предложить ему бескомпромиссную "рубку". Поэтому для украинца эмоции и жажда мести здесь лучшие союзники.

Что происходило перед боем

Поединок против Теофимо Лопеса оказался для Василия Ломаченко самым ожидаемым в карьере не только из-за звания абсолютного чемпиона. Боя пришлось ждать почти год из-за пандемии коронавируса, которая весной поставила мировой спорт на паузу.

Ломаченко и Лопес должны были встретиться еще 30 мая, однако его пришлось отложить на неопределенный срок. Дата боя несколько раз менялась, поскольку промоутер обоих боксеров Боб Арум рассчитывал, что осенью в США будут ослаблены карантином и болельщиков пустят на трибуны. Это гарантировало гораздо большие прибыли организаторам и гонорары боксерам. Но надежды на лучшее не сбылись - на бой на двенадцатитысячном арене MGM Grand в Лас-Вегасе пустят только 250 зрителей.

Собственно из-за призовых бой в августе оказался под угрозой срыва. Перед подписанием контракта на поединок, команда Лопеса выдвинула ультиматум с требованием увеличить ему гонорар. Американцу показалось мало $1,2 млн и он прибег к откровенному шантажу, заставив Ломаченко заявить, что он готов доплатить сопернику из собственного кармана, чтобы поединок состоялся.

В итоге Арум согласился увеличить призовые Лопесу до $2 млн и подписи под соглашением были поставлены. Произошло это за счет Ломаченко, который вместо $3,5 млн, о которых говорилось летом, получит $2,7 млн.

Правда, сам украинец заявил, что из собственного кармана не платил, а промоутер утверждает, что размер призовых продиктован отсутствием зрителей на трибунах и отказом от платной трансляции боя на территории США.

Кто будет фаворитом

Букмекерские конторы более осторожны в прогнозах на бой украинского чемпиона, чем обычно. Если в большинстве предыдущих поединков на Василия Ломаченко не было смысла ставить из-за низких коэффициентов, вроде 1.01, то на этот раз все по-другому.

Украинец является фаворитом поединка, но не бесспорным. На его победу предлагают коэффициент 1.25, в то время как на выигрыш Теофимо Лопеса дают 3.75. Вероятность ничьей оценивается в 23.00.

На досрочную победу Ломаченко дают 3.00, на выигрыш нокаутом Лопеса - 6.00.