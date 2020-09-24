Организм устал: Ломаченко перепугал фанов неожиданным признанием

24 сентября, 2020, 16:15

Украинец Василий Ломаченко перед боем с американцем Теофимо Лопесом заявил, что устал от бокса

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Ломаченко, после многих лет в боксе он уже чувствует усталость.

"Мне 32 года, я очень давно в боксе. Конечно, организм и тело уже немного устали, но я чувствую себя прекрасно, у меня был перерыв больше года с момента последнего поединка. Сейчас я близок к своей мечте. Остался один шаг, и это самое главное. Титул абсолютного чемпиона был моей целью с самого старта профессиональной карьеры. Хочу объединить титулы и войти в историю. Хочу сделать что-то особенное ", - сказал Ломаченко.

Следующий поединок украинского боксера против Теофимо Лопеса состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

23 сентября Василий Ломаченко заявил, что раз может изменить весовую категорию .

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