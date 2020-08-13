Лопес отобрал у Ломаченко часть гонорара и согласился на бой

13 августа, 2020, 09:46

Американский боксер Теофимо Лопес после увеличения гонорара согласился провести бой за титул абсолютного чемпион мира против украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene .

Ломаченко и Лопес согласовали условия контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Ожидается, что стороны подпишут соглашение 13 августа.

Для того, чтобы бой не сорвался, команде Ломаченко пришлось пойти на уменьшение гонорара, часть которого отдадут Лопесу, который не устраивали финансовые условия. Вместо $ 1,25 млн американец получит $ 2 млн. В то же время, украинец заработает $ 2,7 млн, хотя должен был получить $ 3,5 млн.

Также раз изменилась дата боя, который с 3 октября перенесут на 17 или 24 октября. Это связано с тем, что канал ESPN отказался от платной трансляции и покажет поединок в обычном эфире.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

12 августа сообщалось, что Василий Ломаченко согласился отдать Теофимо Лопесу $ 500 тыс. из собственного гонорара, чтобы состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира.

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