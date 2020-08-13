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Espreso.tvСпортЛопес отобрал у Ломаченко часть гонорара и согласился на бой

Лопес отобрал у Ломаченко часть гонорара и согласился на бой


фото: BoxingScene
Американский боксер Теофимо Лопес после увеличения гонорара согласился провести бой за титул абсолютного чемпион мира против украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene .

Ломаченко и Лопес согласовали условия контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Ожидается, что стороны подпишут соглашение 13 августа.

Для того, чтобы бой не сорвался, команде Ломаченко пришлось пойти на уменьшение гонорара, часть которого отдадут Лопесу, который не устраивали финансовые условия. Вместо $ 1,25 млн американец получит $ 2 млн. В то же время, украинец заработает $ 2,7 млн, хотя должен был получить $ 3,5 млн.

Также раз изменилась дата боя, который с 3 октября перенесут на 17 или 24 октября. Это связано с тем, что канал ESPN отказался от платной трансляции и покажет поединок в обычном эфире.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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