Ломаченко снова может изменить весовую категорию
Об этом сообщает Yahoo Sports .
По словам Ломаченко, если в полусреднем (до 57,2 кг) и втором полусреднем весе (до 59 кг) будут вырисовываться большие бои, то он вернется в категорию, где раньше был чемпионом мира.
"Я могу драться в полулегком и втором полулегком весе, если там будут большие бои. Без проблем. Первый полусредний дивизион? Не сейчас", - сказал Ломаченко.
Это связано с тем, что большинство оппонентов украинца в легком весе (до 61,2 кг) преобладают его в габаритах, не говоря о представителях первого полусреднего дивизиона (до 63,5 кг).
"Посмотрим, сыграют ли свою роль габариты Лопеса. Его размеры - хороший шанс для него, но бокс - это не только габариты и мощность", - оценил Ломаченко перспективы своего следующего соперника Теофимо Лопеса из США.
Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 23 сентября стало известно, что Теофимо Лопес, за месяц до боя с Василием Ломаченко имеет 5 кг лишнего веса .
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