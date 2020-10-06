Мышцы втрое больше моих: Ломаченко о поразительном преимущество Лопеса в антропометрии

6 октября, 2020, 16:17

Василий Ломаченко не обращает внимания на антропометрическое преимущество Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает youtube-канал Top Rank.

Украинец стремится победить американца 17 октября.

"Я постоянно чувствую, что мне бросают вызовы. Я не обращаю внимания на Лопеса и хочу завоевать все титулы, стать абсолютным чемпионом мира. У него в 3-4 раза больше рука, чем у меня. Его бицепсы и трицепсы в три раза больше, чем мои. Звание абсолютного чемпиона мира - это моя цель, моя мечта. И сейчас я очень близок к ней", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

24 сентября Василий Ломаченко перед боем с Теофимо Лопесом заявил, что устал от бокса.

29 сентября Теофимо Лопес заверил, что уложится в лимит весовой категории перед поединком с Василием Ломаченко.

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