Ломаченко пообещал жестко наказать Лопеса
Об этом сообщает The Ring .
Украинец считает, что Теофимо Лопес и его отец не являются суперзвездами.
"Я хочу очень жестко побить Лопеса, очень-очень жестко. Отец Лопеса думает, что Теофимо - большая суперзвезда. Например, как Тайсон Фьюри. Лопесы ведут себя, будто они суперзвезды, но таковыми не являются. Они мне не нравится, потому что говорят обо мне плохие вещи. И эти слова не соответствуют действительности. У меня есть цель. У меня есть мечта. Лопесу принадлежит пояс IBF. Мне нужен этот титул. Я попробую завоевать его ", - сказал Василий Ломаченко.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что Василий Ломаченко - лучший боксер со времен Мохаммеда Али.
- 13 октября Василий Ломаченко подтвердил, что в 2018 году у него случился конфликт с отцом и тренером американца Теофимо Лопеса.
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