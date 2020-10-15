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Espreso.tvСпортЛомаченко пообещал жестко наказать Лопеса

Ломаченко пообещал жестко наказать Лопеса


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко пообещал жестко побить американца Теофимо Лопеса за оскорбления в свой адрес

Об этом сообщает The Ring .

Украинец считает, что Теофимо Лопес и его отец не являются суперзвездами.

"Я хочу очень жестко побить Лопеса, очень-очень жестко. Отец Лопеса думает, что Теофимо - большая суперзвезда. Например, как Тайсон Фьюри. Лопесы ведут себя, будто они суперзвезды, но таковыми не являются. Они мне не нравится, потому что говорят обо мне плохие вещи. И эти слова не соответствуют действительности. У меня есть цель. У меня есть мечта. Лопесу принадлежит пояс IBF. Мне нужен этот титул. Я попробую завоевать его ", - сказал Василий Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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