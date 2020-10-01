Стало известно, пустят ли фанов на бой Ломаченко - Лопес

1 октября, 2020, 15:41

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом пройдет в присутствии 250 зрителей

Об этом заявил промоутер обоих боксеров Боб Арум, сообщает ESPN.

По его словам, несмотря на то, что в американском штате Невада ослабили ограничения на посещение спортивных мероприятий и с 1 октября там можно будет пускать на трибуны до 250 зрителей, билеты на бой Ломаченко - Лопес продаваться не будут.

"Мы собираемся сделать бой доступным для спонсоров, поэтому хотим передать большую часть билетов первым, кто откликнется. Мы не продаем билеты", - сказал Арум.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

30 сентября, за три недели до поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом боксеры прошли обязательное предварительное взвешивание .

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