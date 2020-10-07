Чемпион в 5 категориях сомневается, что подбородок Ломаченко выдержит мощь Лопеса

7 октября, 2020, 15:15

Легендарный американский боксер Рой Джонс заявил, что Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса ждет самое сложное испытание в его карьере

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Джонса, в бою за титул абсолютного чемпиона мира Ломаченко предстоит доказать, что он на самом деле является лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

"Это очень интересный бой. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его, потому что у Теофимо Лопеса взрывная мощь. Сможет ли подбородок Ломаченко выдержать эту мощь - это вопрос. Нам нужно увидеть, что у Ломаченко в запасе. Ломаченко предстоит доказать, что он заслуживает быть первым среди лучших боксеров мира. Ему придется использовать каждый финт из учебника, чтобы пройти Теофимо Лопеса", - сказал Джонс.

Также он обратил внимание, что Ломаченко по своим габаритам должен выступать в полулегком, а не легком весе.

"Ломаченко больше не доминирует? Он сражается против больших бойцов! Он поднялся в 61 кг, хотя по своей природе он боец с 59 кг! Конечно, он напрягается против этих ребят. Они больше его", - отметил Джонс.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 7 октября Василий Ломаченко заявил, что его не пугают угрозы Теофимо Лопеса о нокауте.

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