10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива

25 ноября, 2019, 07:08

Год назад россияне захватили в районе Керченского пролива три украинских военных корабля, на которых были 24 моряка

Еспресо.TV предлагает вспомнить как начался так называемый Азовский кризис, как россияне атаковали украинские корабли и как моряки и корабли вернулись домой.

1. В мае 2018 года Россия построила автомобильный мост через Керченский пролив. Перед этим российские пограничники начали осуществлять силовые действия, которые впоследствии получили название Азовская блокада.

С 30 апреля 2018 года россияне стали массово задерживать украинские суда в Азовском море. Проверкам подвергались и иностранные суда, которые заходили в Азовское море.

По состоянию на конец сентября 2018 года, более 200 судов были задержаны, из них около 120 - под флагами ЕС. Проверки растягивались на несколько суток вместо привычных нескольких часов. Такими действиями россияне нанесли немалые убытки мариупольскому и бердянскому портам.

Под дымовой завесой якобы охраны нового моста россияне открыли еще один фронт против Украины. Зная о слабости украинских ВМС, они решили заблокировать азовское побережье Украины.

2. Россияне устраивали массовые проверки в Азовском море еще и потому, что в свое время не был решен вопрос о границе между двумя странами в этом районе.

24 декабря 2003 года президенты Украины и РФ Леонид Кучма и Владимир Путин подписали в Керчи соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Договор предусматривал совместное использование Керченского пролива и определял Азовское море как внутренние воды Украины и России.

3. В ответ на российские проверки Украина решила показать, что не боится угроз со стороны российских ВМС.

20 сентября прошлого года поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" отправились походом из Одессы в Бердянск, где создавалась новая база ВМС. Этот переход имел не только практическое, но и символическое и психологическое значение. Украинские ВМС таким образом показывали, что не признают аннексию Крыма.

Вблизи оккупированного Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль ФСБ, впоследствии к нему присоединился еще один неустановленный корабль.

Украинские корабли прошли Керченский мост в сопровождении большого количества кораблей ФСБ и ВМФ России. Однако тогда еще россияне не знали как реагировать на такой проход украинских кораблей и пропустили их.

25 сентября буксир "Корец" зашел в порт Мариуполь и переход был завершен.

4. Через два месяца украинские ВМС во второй раз попытались пройти из Одессы в азовские порты. Однако на этот раз россияне уже были готовы к противостоянию.

25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Вместо того, чтобы обеспечить свободный проход, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение.

В частности, "Дон" совершил таран украинского буксира. Были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россияне обстреляли катер "Бердянск". Как уточнили в украинских ВМС, оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части катера. Во время атаки россиян были ранены трое украинских моряков.

5. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем арестованным морякам инкриминировали часть 3 статьи 322 УК РФ - незаконное пересечение границы группой лиц по предварительному сговору.

Все захваченные Россией Украинские моряки в тот же день назвались военнопленными. Затем арест моряков было неоднократно продлен.

6. Вечером 25 ноября было созвано экстренное заседание СНБО, на котором приняли решение предложить президенту Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Для введения военного положения председатель ВР Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Рады.

26 ноября Порошенко подписал указ о введении военного положения сроком на 60 суток.

Однако многие депутаты во время обсуждения предложения президента высказались критически о необходимости введения военного положения. Поэтому Порошенко заявил, что будет просить Верховную Раду ввести военное положение на всей территории страны сроком на 30 дней. Он пояснил, что таким образом военное положение не будет налагаться на начало избирательной кампании.

Верховная Рада в конце концов приняла решение о введении в 10 областях Украины военного положения. Области, в которых было введено военное положение - это пограничные области с РФ, непризнанным Приднестровьем, а также имеющие выход к Черному и Азовскому морям.

26 декабря 2018 года военное положение в Украине было официально отменено.

7. 25 мая 2019 года началось заседание Международного трибунала ООН по морскому праву по делу захвата украинских кораблей и экипажей. По результатам заседания было определено, что Россия должна немедленно освободить 3 судна и всех членов экипажей . Это решение поддержали все судьи, кроме представителя России. Однако в решении не указывался запрет на дальнейшее уголовное преследование моряков.

8. 7 сентября 2019 года, после длительных переговоров, состоялся обмен украинских заключенных на российских. Всего домой вернулось 35 украинцев. Среди них были и 24 украинских моряка. Россия провела обмен таким образом, чтобы это выглядело не как исполнение решения трибунала, а как... жест доброй воли.

9. 18 ноября, почти через год после нападения в районе Керченского пролива, Россия вернула Украине захваченные военные суда. Корабли были возвращены в разграбленном состоянии.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указал перечень повреждений и украденного имущества на возвращенных украинских кораблях. На всех кораблях отсутствовали: оружие, боеприпасы и документация; оборудования для радиосвязи; надувная лодка с мотором; блоки аппаратуры распознавания; огнетушители, фонари, аварийный буй; батареи, камбузная плита, унитаз.

Также стало известно, что возвращенные Россией украинские суда и дальше являются вещественными доказательствами по делу в РФ в отношении украинских моряков. Формально их передали Киеву на "ответственное хранение". То есть, суда хоть и вернули Украине, она не может их ремонтировать или эксплуатировать, пока корабли не исключат из перечня вещественных доказательств.

10. 22 ноября координатор адвокатов украинских моряков Николай Полозов заявил, что Федеральная служба безопасности РФ возобновила следственные действия по делу об инциденте в районе Керченского пролива. Ранее Полозов заявил, что Россия может объявить освобожденных из плена украинских моряков в розыск.