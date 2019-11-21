Возвращение кораблей: россияне уничтожили имущество "Бердянска" и "Яны Капу". СПИСОК

21 ноября, 2019, 09:46

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу"

Матиос опубликовал этот документ в Facebook.

По словам Матиос, 20 ноября военные прокуроры осматривали и фиксировали повреждения.

Согласно документу, который обнародовал бывший военный прокурор, на всех кораблях отсутствуют: оружие, боеприпасы в полном объеме и документация; оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи; надувная лодка с мотором; блоки аппаратуры распознавания; огнетушители, фонари, аварийный буй; аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.

Кроме того, на кораблях повреждены гидропневмоакумуляторы стопора валолинии (комплекс механизмов, благодаря которым происходит движение двигателя).

Кроме того, на корабле "Бердянск" повреждена ходовая рубка и гальюн, машинное отделение, левый двигатель, главный распределительный щит электроэнергии, система распознавания.

На корабле "Яны Капу" повреждены все приборы в ходовой рубке, универсальная система водяной защиты. Отсутствуют кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны, топливная арматура. Фальшборт частично разрушен, а часть мачты - частично отсутствует.