Возвращение кораблей: россияне уничтожили имущество "Бердянска" и "Яны Капу". СПИСОК
Матиос опубликовал этот документ в Facebook.
По словам Матиос, 20 ноября военные прокуроры осматривали и фиксировали повреждения.
Согласно документу, который обнародовал бывший военный прокурор, на всех кораблях отсутствуют: оружие, боеприпасы в полном объеме и документация; оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи; надувная лодка с мотором; блоки аппаратуры распознавания; огнетушители, фонари, аварийный буй; аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.
Кроме того, на кораблях повреждены гидропневмоакумуляторы стопора валолинии (комплекс механизмов, благодаря которым происходит движение двигателя).
Кроме того, на корабле "Бердянск" повреждена ходовая рубка и гальюн, машинное отделение, левый двигатель, главный распределительный щит электроэнергии, система распознавания.
На корабле "Яны Капу" повреждены все приборы в ходовой рубке, универсальная система водяной защиты. Отсутствуют кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны, топливная арматура. Фальшборт частично разрушен, а часть мачты - частично отсутствует.
- Напомним, украинский министр обороны Андрей Загороднюк расценивает возвращение кораблей как выполнение Россией решений Международного морского трибунала.
- 20 ноября украинские корабли в Очакове встретило большое количество местных жителей .
- Зеленский заявил, что на кораблях, которые вернула Россия, частично отсутствует оборудование и вооружение.
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