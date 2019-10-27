Россия может объявить освобожденных из плена украинских моряков в розыск, - адвокат

27 октября, 2019, 16:54

Адвокат Николай Полозов предупредил, что Россия может объявить освобожденных из плена украинских моряков в розыск

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", - Полозов.

Адвокат украинских моряков напомнил, что они остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

"После освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом ", - рассказал Полозов.