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Espreso.tvОбществоФСБ возобновила следствие в отношении освобожденных украинских моряков, - Полозов

ФСБ возобновила следствие в отношении освобожденных украинских моряков, - Полозов


фото: reuters
Федеральная служба безопасности РФ возобновила следственные действия по делу украинских моряков, захваченных 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива

Об этом сообщил координатор адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов, передает theБабель.

"Возобновлены следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлено", - сказал Полозов.

По словам Полозова, после завершения следствия защита продолжит ознакомление с материалами дела.

Ранее Полозов заявил, что Россия может объявить освобожденных из плена украинских моряков в розыск.

  • Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
  • 7 сентября 2019 Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена по формуле 35 на 35.
  • 18 ноября 2019 Россия вернула Украине захваченные военные суда: "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".
 
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