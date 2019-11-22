ФСБ возобновила следствие в отношении освобожденных украинских моряков, - Полозов
22 ноября, 2019, 16:24
Федеральная служба безопасности РФ возобновила следственные действия по делу украинских моряков, захваченных 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива
Об этом сообщил координатор адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов, передает theБабель.
"Возобновлены следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлено", - сказал Полозов.
По словам Полозова, после завершения следствия защита продолжит ознакомление с материалами дела.
Ранее Полозов заявил, что Россия может объявить освобожденных из плена украинских моряков в розыск.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- 7 сентября 2019 Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена по формуле 35 на 35.
- 18 ноября 2019 Россия вернула Украине захваченные военные суда: "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".
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