ФСБ возобновила следствие в отношении освобожденных украинских моряков, - Полозов

22 ноября, 2019, 16:24

Федеральная служба безопасности РФ возобновила следственные действия по делу украинских моряков, захваченных 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива

Об этом сообщил координатор адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов, передает theБабель.

"Возобновлены следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлено", - сказал Полозов.

По словам Полозова, после завершения следствия защита продолжит ознакомление с материалами дела.

Ранее Полозов заявил, что Россия может объявить освобожденных из плена украинских моряков в розыск.