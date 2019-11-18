Россия передала Украине захваченные суда
Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.
"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - заявили в МИД РФ.
Речь идет о военных кораблях "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу"
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook сообщила, что корабли направляются "домой", в Одессу.
"Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву ", - отметила Зеркаль.
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтоб обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержаны военные суда и вернуть их Украине.
- 7 сентября 2019 года Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена "35/35"
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