Россия передала Украине захваченные суда

18 ноября, 2019, 12:43

Россия вернула Украине 3 корабля, которые захватила 25 ноября 2018 в акватории Керченского пролива

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - заявили в МИД РФ.

Речь идет о военных кораблях "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу"

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook сообщила, что корабли направляются "домой", в Одессу.

"Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву ", - отметила Зеркаль.