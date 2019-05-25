Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине - Международный трибунал ООН по морскому праву
Таково решение Международного трибунала ООН по морскому праву (Гамбург, ФРГ), принятое днем в субботу, 25 мая 2019 года, объявление которого транслировалось в прямом эфире на Еспресо.TV.
"Российская сторона должна немедленно освободить "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и вернуть их в управление украинской стороны", - говорится в судебном постановлении.
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Словосочетание "немедленно освободить" есть и в формулировке относительно дальнейшей судьбы взятых в плен украинских моряков
"Российская Федерация должна немедленно освободить 24 украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину".
Вместе с тем, конфликт с применением россиянами оружия в отношении украинских катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" и, к тому же, вблизи захваченных РФ украинского Крымского полуострова Международный трибунал оценил как "спор" между двумя отдельным морскими государствами и соответственно как Украине, так и Российской Федерации было сказано, что они "должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или расширить спор, который рассматривался данным Трибуналом".
- Напомним, 25 ноября 2018 года, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. Российские пограничные корабли совершили таран кораблей ВМС ВС Украины "и захватили в плен украинских военных моряков.
- 28 ноября 2018 "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков. Им предъявлены обвинения в "незаконном пересечении границы" .
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