Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине - Международный трибунал ООН по морскому праву

25 мая, 2019, 13:45

Российская сторона должна освободить военнослужащих ВМС Украины, взятых ею в плен в акватории Черного моря вблизи Керченского пролива, а также вернуть удерживаемые украинские плавсредства

Таково решение Международного трибунала ООН по морскому праву (Гамбург, ФРГ), принятое днем в субботу, 25 мая 2019 года, объявление которого транслировалось в прямом эфире на Еспресо.TV.

"Российская сторона должна немедленно освободить "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и вернуть их в управление украинской стороны", - говорится в судебном постановлении.

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Словосочетание "немедленно освободить" есть и в формулировке относительно дальнейшей судьбы взятых в плен украинских моряков

"Российская Федерация должна немедленно освободить 24 украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину".

Вместе с тем, конфликт с применением россиянами оружия в отношении украинских катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" и, к тому же, вблизи захваченных РФ украинского Крымского полуострова Международный трибунал оценил как "спор" между двумя отдельным морскими государствами и соответственно как Украине, так и Российской Федерации было сказано, что они "должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или расширить спор, который рассматривался данным Трибуналом".