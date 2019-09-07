Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой. Список
7 сентября, 2019, 13:54
7 сентября 2019 в Украину вернулись удерживаемые в РФ лица
Список обнародовал Офис президента.
Среди освобожденных лиц 11 политзаключенных:
- Роман Сущенко.
- Олег Сенцов.
- Александр Кольченко.
- Владимир Балух.
- Станислав Клих.
- Николай Карпюк.
- Алексей Сизонович.
- Павел Гриб.
- Эдем Бекиров.
- Евгений Панов.
- Артур Панов.
22 моряка ВМСУ:
- Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
- Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
- Андрей Артеменко, старший комендор.
- Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
- Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
- Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
- Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".
- Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
- Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
- Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
- Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
- Андрей опрыскать, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
- Михаил Власюк, моторист-электрик.
- Виктор Беспальченко, комендор.
- Владимир Терещенко, комендор.
- Евгений Семидоцький, марсовый.
- Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
- Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г / т роты морского командования.
Также Украина отдали 2 сотрудника СБУ, которых захватили вместе с военнопленными моряками:
- Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск".
- Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".
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