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Espreso.tvОбществоУкраинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой. Список

Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой. Список

7 сентября 2019 в Украину вернулись удерживаемые в РФ лица

Список обнародовал Офис президента.

Среди освобожденных лиц 11 политзаключенных:

  1. Роман Сущенко.
  2. Олег Сенцов.
  3. Александр Кольченко.
  4. Владимир Балух.
  5. Станислав Клих.
  6. Николай Карпюк.
  7. Алексей Сизонович.
  8. Павел Гриб.
  9. Эдем Бекиров.
  10. Евгений Панов.
  11. Артур Панов.

22 моряка ВМСУ:

  1. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
  2. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
  3. Андрей Артеменко, старший комендор.
  4. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
  5. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
  6. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  7. Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".
  8. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
  9. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
  10. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  11. Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
  12. Андрей опрыскать, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
  13. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
  14. Михаил Власюк, моторист-электрик.
  15. Виктор Беспальченко, комендор.
  16. Владимир Терещенко, комендор.
  17. Евгений Семидоцький, марсовый.
  18. Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
  19. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
  20. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
  21. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
  22. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г / т роты морского командования.

Также Украина отдали 2 сотрудника СБУ, которых захватили вместе с военнопленными моряками:

  1. Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск".
  2. Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".
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