100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП

27 августа, 2019, 08:00

Ульяна Букатюк

27 августа президент Зеленский отмечает 100 дней на посту президента. Краткие итоги того, что удалось сделать главе государства в экономике

Сторонники президента приписывают Зеленскому едва ли не "целебные" для украинской экономики свойства: и рекордно дешевый за последние 4 года доллар, и неожиданно высокий рост ВВП во втором квартале (4,6% вместо 2,7% прогнозируемых МВФ), и ежемесячный пересмотр цены на газ и даже - снижение цен на лук, которым так возмущались весной.

Скептики же кивают на благоприятную конъюнктуру на внешних рынках и продуманные действия Нацбанка и правительства, которые и вызвали такое состояние.

Что же удалось сделать президенту Зеленскому за 100 дней на посту для улучшения экономической ситуации в Украине.

Что Зеленский обещал и чего от него ожидали

В своей предвыборной программе Зеленский обещал максимально сократить количество функций государства - свести все к размерам смартфона. Об этом он часто говорит и после инаугурации.

27 сентября на International IT Forum в Запорожье презентуют бренд цифрового государства, анонсировали в пресс-службе президента.

Еще среди предвыборных обещаний: запрет СБУ "кошмарить" бизнес, одноразовая "нулевая декларация" для бизнеса (каждый бизнесмен 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы) и гарантии для инвесторов.

Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, прозрачный рынок земли и экономический паспорт украинцев (каждый ребенок имеет право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ).

Читайте также: 5000 на корову и "шаровой" интернет. Что декларируют кандидаты в президенты в своих экономических программах

Среди приоритетов для Зеленского в первые 100 дней президентства украинский бизнес называл утверждения новых налогового и таможенного кодексов, определении ключевых угроз экономической безопасности Украины, содействии независимости судебной ветви власти и органов правопорядка.

Кроме того, бизнес-ассоциации призвали Зеленского обеспечить независимую работу антикоррупционных органов: НАПК, НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Впрочем больше всего в первые 100 дней президентства Зеленского ожидали снижения тарифов: почти 40% опрошенных украинцев назвали это наиболее острой проблемой. Об этом свидетельствуют данные соцопроса КМИС середины апреля.

В первый день после победы на выборах в штабе президента Владимира Зеленского сказали, что не обещают снизить тарифы на коммунальные услуги , но надеются, что после "снижение уровня коррупции" это станет возможным.

А потом представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус объяснил, что кандидат в президенты шутил о тарифах, но не обещал их снизить .

Газ, лук, доллар, ВВП

И хотя кардинального снижения всех коммунальных тарифов так и не произошло, цены на газ в течение лета все же стабильно снижались, на что часто обращают внимание сторонники нового президента. В общем с апреля цена на газ уменьшилась на 25% .

Остальные обещания пока остались без исполнения, поскольку до парламентских выборов президент был очень ограничен в своих полномочиях.

Впрочем, есть немало экономических аспектов, на которые в последнее время невозможно не обратить внимание.

В частности, украинцев после инаугурации порадовал курс валют - начиная с июня курс доллара "топчется" у отметки 25 грн, а евро преодолело отметку в 28 грн.

Читайте также: "Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше

Кроме того, среди "достижений" в должности президента опрошенные автором граждане называли стабилизацию цен на лук. Напомним, что в первой половине апреля цены на лук пошли вверх и в середине весны они достигли 24-28 грн / кг. А с середины апреля лук именно начала дешеветь. Сейчас килограмм репчатого можно купить за 6-8 грн.

Но больше всего вдохновляет неожиданно высокий рост украинской экономики во втором квартале - вместо прогнозируемых Нацбанком 3% и более скромных 2,7% от МВФ - ВВП Украины в апреле-июне вырос на 4,6% .

И здесь мнения в оценке роли президента разделились: кто-то говорит, что это результат того, что "просто перестали воровать", часть же считает это следствием кропотливой и длительной работы правительства и НБУ и благоприятными условиями на мировом рынке.

Действительно ли это достижение Зеленского

"Цены на лук никоим образом не связаны с президентом, какая бы фамилия у него бы не была. У нас в прошлом году был малый урожай, поэтому цены на лук выросли. В этом году больше - в результате цены упали ", - объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По ценам на газ и электроэнергию - пока влияния Зеленского на их рост или падение нет, отмечает он:

"Когда будет новый Кабмин, новая Верховная Рада - это влияние будет значительным. Цены на газ в Украине зависят от цен на европейских хабах, а сейчас они упали ", - напомнил Фурса.

"Доллар подешевел, поскольку у нас состоялся наплыв нерезидентов на рынок ОВГЗ, которые считают облигации нашего правительства привлекательными", - говорит главный эксперт Совета НБУ Виталий Шапран.

"Возможно, заслугой президента в этом является то, что он дал возможность НБУ действовать независимо", - добавляет он.

А вот рост ВВП действительно немного связан с Зеленским, объясняет Фурса:

"У нас в этом году большой урожай зерновых, большие прибыли банковской системы, которые не зависят от Зеленского. Впрочем третий фактор - это увеличение розничной торговли, украинцы стали немного шопоголиками. А это действительно вызвано Зеленским, поскольку сейчас самый высокий уровень потребительских настроений с 2010 года ".

"Это означает, что люди имеют значительно лучшие ожидания относительно экономического будущего. И это возможно связать с тем, что они ожидают какого-то чуда от господина Зеленского, что экономика начнет развиваться гораздо стремительнее. А тратя деньги, граждане и поддерживают рост украинского ВВП" , - говорит он.

С ним соглашается исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский:

"Важным достижением прежде всего является сам факт победы на выборах, что для многих украинцев есть признаком ожидания позитивных изменений. И соответственно это привело к улучшению потребительских настроений населения, заинтересованности иностранных инвесторов и кредиторов. Уже это дало толчо в в частности и розничной торговли, и внутреннему спросу ", - объясняет экономист.

"Заявления о планах как можно скорее договориться с МВФ о новой программе кредитования, поддержки экономических реформ (открытие рынка земли, приватизация), либеральная экономическая политика усилили гривну и привлекли внимание иностранных инвесторов. Впрочем, пока это лишь заявления ", - добавляет он.