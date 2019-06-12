Шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель Зеленского в правительстве Герус о словах президента перед выборами

12 июня, 2019, 12:30

Об этом он заявил эфире программы Он Воно Як.

"Зеленский непосредственно нигде не обещал снижение тарифов, хотя мы все понимаем и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирование и развитие экспорта. Тогда цена на газу нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше ", - сказал Герус.

Он отметил, что прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было, "чтобы не выглядеть популистом".

Также он отказался давать прогноз, когда могут быть снижены тарифы.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о " Роттердам + ", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.