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Espreso.tvОбществоШутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель Зеленского в правительстве Герус о словах президента перед выборами

Шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель Зеленского в правительстве Герус о словах президента перед выборами


фото: slovoidilo
Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний о снижении тарифов для населения

Об этом он заявил эфире программы Он Воно Як.

"Зеленский непосредственно нигде не обещал снижение тарифов, хотя мы все понимаем и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирование и развитие экспорта. Тогда цена на газу нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше ", - сказал Герус.

Он отметил, что прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было, "чтобы не выглядеть популистом".

Также он отказался давать прогноз, когда могут быть снижены тарифы.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о " Роттердам + ", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.

  • Напомним, в предвыборной кампании Зеленский говорил о "проблеме, которая очень сильно волнует народ Украины": "Дам подсказку: на "т "начинается, на полный капец заканчивается - тарифы на коммуналку".

  • Согласно данным соцопроса КМИС середины апреля, в первые 100 дней президентства Зеленского 40% украинцев ожидают снижения тарифов - для опытных это наиболее острая проблема.

  • В первый день после победы на выборах в штабе президента Владимира Зеленского сказали, что не сулят снизить тарифы на коммунальные услуги , но надеются, что после "снижение уровня коррупции" это станет возможным.

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