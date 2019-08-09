Нафтогаз обнародовал цену газа в августе: с апреля она снизилась на 25%
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 293 в редакции постановления Кабмина от 5 июня 2019 № 485, которое применяется с 1 июня 2019 года.
"По сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене. Всего с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась на 25,4% ", - говорится в сообщении.
- Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.
- Вчера, 8 августа, правительство обязало Нафтогаз снизить цену газа для населения.
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Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, от чего будет зависеть и изменится ли цена на газ .
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