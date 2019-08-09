Нафтогаз обнародовал цену газа в августе: с апреля она снизилась на 25%

9 августа, 2019, 10:33

Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в августе газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4653,54 грн за тысячу кубометров без учета НДС и транспортных расходов

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 293 в редакции постановления Кабмина от 5 июня 2019 № 485, которое применяется с 1 июня 2019 года.

"По сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене. Всего с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась на 25,4% ", - говорится в сообщении.