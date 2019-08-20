Председатель Совета НБУ объяснил, почему украинская экономика растет быстрее, чем ожидали

20 августа, 2019, 11:22

Ускорение роста экономики Украины во II квартале 2019 г. до 4,6% произошло благодаря торговле и сельскому хозяйству

Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в личном комментарии на своей странице в Facebook .

Как отметил Данилишин, скорее всего, есть две ключевые составляющие такой динамики ВВП Украины.

"Первая - рост розничного товарооборота: на 10,3% январь-июнь текущего года к соответствующему периоду 2018 года и на 7,8% во II квартале 2019 году в сравнении со II кварталом прошлого года", - написал он.

Данилишин считает, что в немалой степени это связано с ростом доходов населения. По итогам июня номинальная средняя зарплата выросла на 8,1% в годовом измерении.

"Однако довольно длительный период роста зарплат, который наблюдается в нашей стране, указывает на то, что без повышения производительности и эффективности труда повышение зарплат может затормозиться, если и вовсе не прекратиться. Тем более, что одной из причин роста зарплат является массовая трудовая миграция, потенциал которой, вероятно, подошел до предела", - добавил он.

По мнению председателя Совета Национального банка, вторая ключевая составляющая хорошей динамики ВВП - рост в сельском хозяйстве. Индекс сельскохозяйственной продукции за январь-июнь этого года вырос на 5,8%, во II квартале 2019 году в сравнении со II кварталом прошлого года - на 6,3%. Кстати, в агрокомплексе ситуация предсказуемо продолжает улучшаться - за 7 месяцев индекс сельхозпродукции составил 112%.

"И вот здесь я задаюсь вопросом, который ставил себе не раз и который меня беспокоит все больше и больше, как долго сельское хозяйство сможет оставаться основным триггером экономического роста Украины?" - прокомментировал он.

В то же время индекс промышленной продукции за январь-июнь 2019 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировал очень скромный показатель, составив 100,5%. "Рост на 0,5% не особо впечатляет", - отметил глава Совета НБУ.

Как отметил Данилишин, уже сейчас можно констатировать следующее - несмотря на довольно приличные темпы экономической динамики Украины, в качестве роста остаются серьезные вопросы. "Особенно, если рассматривать проблему сквозь призму современной технологической парадигмы", - добавил он.