"Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше

25 июля, 2019, 16:56

Ульяна Букатюк

Последние месяцы гривня уверенно выбивает свои позиции у доллара. Свои прогнозы относительно курса пришлось пересматривать правительству, бизнесу и даже МВФ. Чем обусловлено и сколько продлится укрепление украинской валюты

Летнее усиление гривни

В четверг, 25 июля, согласно данным сайта Минфин, $1 на межбанке стоит 25,5 грн, а продать валюту можно по курсу 25,47 грн.

Так что "зеленый" впервые за квартал пересек минимум в 25,5 грн.





Это также пока самое низкое значение за последний год. Прошлым летом также был благоприятный период для гривни, в частности 26 июля 2018 года продать американскую валюту, согласно данным сайта Минфин, украинцы могли за 26,71 грн, а приобрести - за 26,74 грн.

А уже осенью гривня несколько "просела" относительно доллара. Чем обусловлено такое укрепление национальной валюты в этом году и ждать ли ее ослабления осенью, как это было в прошлом?

В перечне лучших валют мира

Укрепление национальной валюты летом - сезонная закономерность. В это время украинцам не нужно покупать за границей энергоносители, бизнес (например, аграрии для проведения посевной) продают доллары, поэтому спрос на валюту падает. А уже с сентября в Украине традиционно начинается сезон деловой активности, активизируется импорт, инфляционное давление и тому подобное.

Впрочем году украинская валюта может нарушить традицию, считают аналитики американского банка Goldman Sachs, передает finance.ua.

Так, в 2019 году гривня подорожала к доллару на 7%, войдя в число мировых валют, которые наиболее укрепляются.

"Прошедшие годы динамика курса гривни демонстрировала четкую сезонность: он рос в первом полугодии и снижался во втором, - отмечает аналитик Goldman Sachs Эндрю Матэн. - В этом году подобный сценарий выглядит менее вероятным, учитывая возросшую активность иностранных инвесторов на валютном рынке страны".

Дело в том, что именно украинские долговые бумаги имеют сейчас одну из самых высоких в мире реальных доходностей от инвестиций - в связи с достаточно высокой учетной ставкой Нацбанка (17%). Поэтому на полугодовых ОВГЗ можно заработать до 17% годовых, что выше, чем банковские депозиты.

Пересмотр прогнозов

Такое уверенное поведение гривни на валютном рынке привело к пересмотру прогнозов по курсу.

В частности, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар говорится в отчете Деловые ожидания предприятий от НБУ.

Источник: НБУ

В госбюджете на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.

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Впрочем Министерство финансов пересмотрело прогноз до конца года до 27,4 гривни за доллар, в 2020 году - 28,2 гривни за доллар, а в 2021 году - 29,4 гривни за доллар.

Кроме того, на днях прогноз по курсу гривни к доллару на период до 2024 года возобновил Международный валютный фонд в июльском обзоре "Перспективы мировой экономики".

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:

2019 - 28,68 грн/$;

2020 - 29,96 грн/$;

2021 - 30,55 грн/$;

2022 - 31,01 грн/$;

2023 - 31,47 грн/$;

2024 - 31,94 грн/$.

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Ослабнет ли гривня осенью

Экономический эксперт и президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак отмечает, что никто не знает, каким будет курс доллара к гривне:

"Вполне может упасть ниже. Так, доллар может быть и 25 ₴/$, и значительно ниже. Иностранцам нравятся наши гривневые ОВГЗ. На этой неделе таких бумаг куплено еще на $200 млн, эти средства, видимо, тоже из-за границы. Пока приплывают только портфельные инвестиции. Впрочем Запад весьма позитивно оценивает результаты парламентских выборов", - объясняет он.

"Поэтому хорошая будущая коалиция и назначение технократического правительства вполне могут открыть шлюзы для долгожданных многомиллиардных прямых инвестиций из-за рубежа. Доллар может провалиться даже до 20 ₴ /$", - считает Козак.

А вот инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг "Dragon Capital" Сергей Фурса считает, что нижнего предела доллар уже достиг: "Я не думаю, что курс будет снижаться в общем, я думаю, что мы близки к делению, ниже, которого он не будет опускаться, но никто не знает. В общем курс зависит от факторов, которые мы не можем прогнозировать, в частности, сколько еще иностранцев зайдет (на рынок украинских ценных бумаг - ред.)", - сказал он в комментарии Еспресо.

Также Фурса объяснил риски в случае продажи иностранцами украинских долговых бумаг. Он считает, что активная экспансия иностранцев на внутренний рынок ОВГЗ - это своеобразная "защита от дураков", поскольку сдерживать украинскую власть от бездумных экономических решений:

"Ведь тогда действительно они могут побежать (иностранцы начнут продавать ОВГЗ, - ред.) Но в целом там нормальное распределение, большинство этих бумаг являются среднесрочными (2, 3, 5 лет), нет критических погашений, поэтому высоких рисков - нет ", - считает эксперт.

"Ждать недолго. Через месяц все будет понятно", - добавил Козак, посоветовав украинцам диверсифицировать свои активы, в частности присмотреться к национальной валюте.