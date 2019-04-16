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Почти 40% украинцев ожидают, что после выборов президент снизит тарифы


фото: ukranews
39,1% украинцев считают, что президент снизить тарифы на коммунальные услуги. Хотя у него нет на это полномочий, согласно законодательству

Об этом свидетельствуют представленные Киевским международным институтом социологии результаты опроса , проведенного 9-14 апреля.

На вопрос "Что из перечисленного следующий президент должен сделать в свои первые 100 дней?" ответы респондентов распределились следующим образом:

  • 39,1% украинский считают, что президент должен снизить тарифы на коммунальные услуги;

  • 35,5% - подать о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента;

  • 32,4% - начать или ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений;

  • 23,3% - начать переговоры с Россией;

  • 18,4% - снизить зарплату топ-чиновникам;

  • 16,4% - начать переговоры с Европейским Союзом и США по Донбасса и Крыма;

  • 9,4% - ускорить расследование преступлений против Майдана;

  • 8% - инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками;

  • 5,5% - выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента;

  • 5,2% - инициировать перезапуск антикоррупционных органов (Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры)

  • 4,6% - арестовать российские активы в Украине;

  • 4,2% - внести законопроект о референдуме в Украине;

  • 3,3% - начать переговоры о вступлении в ЕС.

Опрос проводился в период с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов в возрасте от 18 и старше. Статистическая погрешность составляет 3,3%.

  • Напомним, согласно опросу КМИС 9-14 апреля разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко во втором туре составляет более 46%. За Владимира Зеленского планируют отдать свой голос 72,2% опрошенных, которые определились и собираются голосовать. За действующего президента Петра Порошенко планируют проголосовать 25,4% опрошенных.
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