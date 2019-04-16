Почти 40% украинцев ожидают, что после выборов президент снизит тарифы
Об этом свидетельствуют представленные Киевским международным институтом социологии результаты опроса , проведенного 9-14 апреля.
На вопрос "Что из перечисленного следующий президент должен сделать в свои первые 100 дней?" ответы респондентов распределились следующим образом:
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39,1% украинский считают, что президент должен снизить тарифы на коммунальные услуги;
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35,5% - подать о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента;
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32,4% - начать или ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений;
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23,3% - начать переговоры с Россией;
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18,4% - снизить зарплату топ-чиновникам;
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16,4% - начать переговоры с Европейским Союзом и США по Донбасса и Крыма;
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9,4% - ускорить расследование преступлений против Майдана;
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8% - инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками;
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5,5% - выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента;
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5,2% - инициировать перезапуск антикоррупционных органов (Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры)
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4,6% - арестовать российские активы в Украине;
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4,2% - внести законопроект о референдуме в Украине;
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3,3% - начать переговоры о вступлении в ЕС.
Опрос проводился в период с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов в возрасте от 18 и старше. Статистическая погрешность составляет 3,3%.
- Напомним, согласно опросу КМИС 9-14 апреля разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко во втором туре составляет более 46%. За Владимира Зеленского планируют отдать свой голос 72,2% опрошенных, которые определились и собираются голосовать. За действующего президента Петра Порошенко планируют проголосовать 25,4% опрошенных.
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