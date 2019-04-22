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"Это не прерогатива президента": в Зеленского о предвыборном обещании о снижении тарифов


фото: REUTERS
В штабе следующего президента Владимира Зеленского не сулят снизить тарифы на коммунальные услугу, но надеются, что после "снижение уровня коррупции" это станет возможным

Об этом в эфире канала ICTV сказал политконсультант кандидата Дмитрий Разумков, передает Liga .

"Обещать, что снижение произойдет через день, два или три после инаугурации, было бы неправдой. Это непростой, тяжелый процесс ", - заявил Разумков.

  • Напомним, за участие в предвыборной кампании Зеленский говорил о "проблеме, которая очень сильно волнует народ Украины": "Дам подсказку: на" т "начинается, на полный капец заканчивается - тарифы на коммуналку".
  • Согласно данным соцопроса КМИС середины апреля, в первые 100 дней президентства Зеленского 40% украинцев ожидают снижения тарифов .
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