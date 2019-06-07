Украина - Сербия: все о матче отбора Евро-2020

7 июня, 2019, 08:52

Сегодня во Львове сборная Украины по футболу встретится с Сербией в матче отбора Евро-2020

Какая перед игрой ситуация в группе

В квалификации Евро-2020 сборные провели по 2 матча. Украина в стартовом поединке сыграла в Лиссабоне вничью - 0: 0 с Португалией (22 марта), а в следующем туре на последней минуте вырвала победу - 2: 1 в гостевом матче против Люксембурга (25 марта).

Португальцы во 2-м туре дома поделили очки с Сербией - 1: 1 , и таким образом, Украина захватила лидерство в группе B.

Почему Украину хотели лишить очков после матча с Португалией

После ничьей с португальцами, 26 марта, стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом из-за неправильной натурализации бразильца Жуниора Мораеса. 3 мая УЕФА принял решение по скандальному делу Мораеса, не найдя незаконности в действиях ФФУ.

Но дело окончательно не решено: 24 мая футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга обжаловали решение УЕФА по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в стартовых матчах отбора Евро-2020.

Какими будут составы команд

На матче с Сербией и Люксембургом в сборную Украины не был вызван Жуниор Мораес - у него перелом двух ребер. В игре за "Динамо" получил повреждение голкипер Денис Бойко, который также был исключен из списка сборной.

В команду U-20 делегировали вратаря Андрея Лунина и в распоряжении Андрея Шевченко остался только Андрей Пятов. Поэтому дебютный вызов в сборную Украины получил 34-летний голкипер "Александрии" Юрий Панькив. Правда, тренеры в итоге отозвали из молодежной команды Лунина.

Не сыграет во Львове Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы. Под вопросом участие Марлоса. По словам Андрея Шевченко, Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, а Марлос тренируется в индивидуальном режиме, ему нужно немного времени - все остальные работают и готовятся к матчу .

В матче против Украины сборной Сербии не поможет ключевой полузащитник Сергей Милинкович-Савич, который получил травму . По словам главного тренера сборной Сербии Младен Крстаича, все остальные игроки здоровы и готовы к поединку.

Полностью состав сборной Украины выглядит так: вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер"), Юрий Панькив ( "Александрия"), Андрей Лунин ( "Леганес", Испания) защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба - "Динамо"), Александр Караваев ( "Заря"), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ( "Яблонец", Чехия); Полузащитники: Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Евгений Коноплянка ( "Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм" , Англия), Руслан Малиновский ( "Генк", Бельгия), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Роман Безус ( "Гент", Бельгия), Марьян Швед ( "Селтик", Шотландия) Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Артем Кравец ( "Кайсериспор", Турция), Артем Беседин ( "Динамо").

Что сказали Шевченко и Крстаич перед игрой

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что понимает, что отборочные матчи пришлись на конец сезона и у игроков накопилась определенная психологическая усталость.

"Команда приехала в хорошем настроении, все мотивированы. Насколько изучили Сербию? У сербов очень хорошая команда, очень много талантливых игроков, которые играют в ведущих чемпионатах и командах. Они очень сильные индивидуально. Это высокая и сложная команда. У нас есть определенный план, если мы его выполним, будем ждать только положительного результата ", - заявил Шевченко.

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич заявил, что его футболисты подходят к матчу с большой мотивацией и энтузиазмом.

"Украина, как и Португалия, является сильнейшим соперником и главным нашим конкурентом в борьбе за путевку на чемпионат Европы. Мы едем во Львов, чтобы добиться положительного результата. У нас есть идеи, как это сделать, кроме того мы внесем некоторые изменения в рисунок нашей игры. Несмотря на тяжелую победу над Люксембургом, Украина - очень сильная команда. Должен быть очень интересный матч достойных друг друга соперников. Будем стараться не уступить. Наша цель - продолжить серию без поражений и, хотя, позже у нас еще один матч с Литвой, мы не должны отвлекаться", - сказал тренер сербов.

Как соперники играли раньше

Украина ранее трижды встречалась с Сербией и каждый раз одерживала победу. 15 ноября 2016 г. в Харькове на ОСК "Металлист" украинцы одолели соперника в товарищеском матче - 2: 0. В ноябре 2009 г. в финале кипрского международного турнира Украина минимально обыграла сербов - 1: 0. Первый матч команды сыграли между собой 26 марта 2008 (он же имел товарищеский статус), когда Украина одолела Сербию - 2: 0.

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля: на победу команды Андрея Шевченко коэффициент 2,70. На ничью и выигрыш сборной Сербии можно сделать ставку с коэффициентом 3,00. На то, что сборная Украины не проигрывает коэффициент 1,42, в этом плане ставка на сербов - 1,50.

Кто будет судить матч

На встрече будет работать бригада арбитров из Испании во главе с 42-летним Антонио Матео Лаосом, который получил статус рефери ФИФА в 2011 году. Его ассистенты - По Себриан Дэвис и Роберто дель Паломар. Резервный арбитр - Хосе Луис Мунуера Монтеро.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов, Караваев, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Коноплянка, Безус, Яремчук.

Сербия: Дмитриевич, Велькович, С. Митрович Миленкович, Коларов, Лукич, Гачинович, Костич, Льяич, Йович, А. Митрович.