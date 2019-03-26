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Украине могут засчитать техническое поражение в матчах с Португалией и Люксембургом


фото: Reuters
Сборная Украины может получить технические поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за ситуации с натурализованным бразильцем Жуниором Мораесом

Об этом сообщает Mais Futebol.

Жуниор Мораес может не соответствовать требованиям ФИФА в отношении натурализованных спортсменов, ведь бразилец не жил в Украине непрерывно в течение 5 лет.

Издание связывалось с португальским судьей CAS Ногейра да Рошей, который подтвердил, что в этом случае должна применяться Статья 7 устава ФИФА.

Мораес находился в донецком "Металлурге" в 2011 году, затем провел сезон в Софийском ЦСКА. С июля 2012 по февраль 2017 г. выступал в Украине за "Металлург" и "Динамо", после чего отправился в краткосрочную аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". С лета 2017 г. Жуниор снова играет в Украине.

Бразилец получил украинское гражданство 18 марта, был вызван в сборную 19-го, 22 марта вышел на замену в матче против Португалии (0: 0), а 25 марта сыграл с Люксембургом (2: 1).

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