Украине могут засчитать техническое поражение в матчах с Португалией и Люксембургом

26 марта, 2019, 09:29

Сборная Украины может получить технические поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за ситуации с натурализованным бразильцем Жуниором Мораесом

Об этом сообщает Mais Futebol.

Жуниор Мораес может не соответствовать требованиям ФИФА в отношении натурализованных спортсменов, ведь бразилец не жил в Украине непрерывно в течение 5 лет.

Издание связывалось с португальским судьей CAS Ногейра да Рошей, который подтвердил, что в этом случае должна применяться Статья 7 устава ФИФА.

Мораес находился в донецком "Металлурге" в 2011 году, затем провел сезон в Софийском ЦСКА. С июля 2012 по февраль 2017 г. выступал в Украине за "Металлург" и "Динамо", после чего отправился в краткосрочную аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". С лета 2017 г. Жуниор снова играет в Украине.

Бразилец получил украинское гражданство 18 марта, был вызван в сборную 19-го, 22 марта вышел на замену в матче против Португалии (0: 0), а 25 марта сыграл с Люксембургом (2: 1).

По итогам двух туров отбора чемпионата Европы по футболу сборная Украины захватила лидерство в группе B - турнирная таблица.

Во 2-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины выстрадала победу над Люксембургом, Франция разгромила Исландию - другие результаты понедельника.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что его подопечным повезло с автоголом, но везение надо заслужить.



