Евро-2020: Португалия сыграла вничью с Сербией, Украина возглавила группу B
26 марта, 2019, 00:14
Во 2-м туре квалификации Евро-2020 Португалия дома сыграла вничью с Сербией, Украина захватила лидерство в группе B
Евро-2020
Отборочный турнир. 2-й тур
Группа B
25 марта
Португалия - Сербия 1:1
Голы: Перейра, 42 - Тадич, 7
Португалия имеет 2 очка и занимает в группе B третье место. Сербия с 1 пунктом четвертая. В лидерах турнирной таблицы оказалась сборная Украины, которая победила Люксембург 2:1 и набрала 4 балла. Люксембург с 3-мя очками - второй.
- Напомним, 25 марта во 2-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины на последней минуте вырвала победу в гостевом матче против Люксембурга.
- 22 марта 2019 в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
- 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020, Испания победила Норвегию , Италия переиграла Финляндию.
- 24 марта, во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Германии вырвала победу у Нидерландов .
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