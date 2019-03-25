Евро-2020: Португалия сыграла вничью с Сербией, Украина возглавила группу B

26 марта, 2019, 00:14

Во 2-м туре квалификации Евро-2020 Португалия дома сыграла вничью с Сербией, Украина захватила лидерство в группе B

Евро-2020

Отборочный турнир. 2-й тур

Группа B

25 марта

Португалия - Сербия 1:1

Голы: Перейра, 42 - Тадич, 7

Португалия имеет 2 очка и занимает в группе B третье место. Сербия с 1 пунктом четвертая. В лидерах турнирной таблицы оказалась сборная Украины, которая победила Люксембург 2:1 и набрала 4 балла. Люксембург с 3-мя очками - второй.