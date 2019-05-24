Скандал с натурализацией Мораеса получил продолжение
24 мая, 2019, 08:29
Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга обжаловали решение УЕФА по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в стартовых матчах отбора Евро-2020
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1" .
Ассоциации Португалии и Люксембурга после получения мотивационных частей решение УЕФА воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет организации. Дата рассмотрения дела определят в ближайшее время.
Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту даже в Лозанне.
В первых матчах отбора Евро-2020 Украина поделила очки с Португалией (0: 0) и одолела Люксембург (2: 1).
- Напомним, скандал вокруг натурализации Мораеса вспыхнул 28 февраля, когда УЕФА открыл дисциплинарные производства в отношении натурализации бразильца Жуниора Мораеса.
- 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом за неправильной натурализации бразильца.
- 3 мая Жуниор Мораес отреагировал на решение УЕФА по делу о предоставлении ему украинского гражданства.
- 22 мая стало известно, что нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес пропустит ближайшие матчи отбора Евро-2020 из-за перелома двух ребер .
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