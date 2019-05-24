Скандал с натурализацией Мораеса получил продолжение

24 мая, 2019, 08:29

Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга обжаловали решение УЕФА по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в стартовых матчах отбора Евро-2020

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1" .

Ассоциации Португалии и Люксембурга после получения мотивационных частей решение УЕФА воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет организации. Дата рассмотрения дела определят в ближайшее время.

Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту даже в Лозанне.

В первых матчах отбора Евро-2020 Украина поделила очки с Португалией (0: 0) и одолела Люксембург (2: 1).