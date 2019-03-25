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Украина на последних секундах вырвала победу у Люксембурга в отборе Евро-2020


фото: REUTERS
Во 2-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины на последней минуте вырвала победу в гостевом матче против Люксембурга

Евро-2020

Отборочный турнир. 2-й тур

Группа B

Люксембург - Украина 1:2

Голы: Тюрпель, 34 - Цыганков, 40, Родригес, 90 + 3

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, по сравнению со стартовым матчем отбора Евро-2020 против Португалии (0:0), сделал в составе своей команды сразу пять изменений. В центре обороны Сергея Кривцова заменил Никита Бурда. Справа в защите вместо Александра Караваева сыграл Богдан Бутко. Опорного хавбека Тараса Степаненко заменил атакующий полузащитник Роман Безус. Виктор Цыганков занял на правом фланге атаки позицию травмированного Марлоса. А Роман Яремчук в нападении уступил место натурализованному бразильцу Жуниору Мораесу, который проводил за нашу национальную команду лишь второй матч.

Сборная Украины неудачно начала матч и пропустила гол на 34-й минуте. Оливье Тиль прострелил с правого фланга, мяч отскочил от Богдана Бутко к Давид Тюрпеля, расстрелявшему ворота. 

Команде Андрея Шевченко удалось быстро отыграться. Александр Зинченко отдал из глубины поля передачу на правый край штрафной площадка на Виктора Цыганкова, который с острого угла поразил ворота.

Сборная Украины была близка к тому, чтобы потерять очки. Победу наша команда вырвала на последней компенсированной минуте, когда после навеса Руслана Малиновського со штрафного мяч головой в собственные ворота срезал Жерсон Родригес.

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