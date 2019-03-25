Украина на последних секундах вырвала победу у Люксембурга в отборе Евро-2020
Евро-2020
Отборочный турнир. 2-й тур
Группа B
Люксембург - Украина 1:2
Голы: Тюрпель, 34 - Цыганков, 40, Родригес, 90 + 3
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, по сравнению со стартовым матчем отбора Евро-2020 против Португалии (0:0), сделал в составе своей команды сразу пять изменений. В центре обороны Сергея Кривцова заменил Никита Бурда. Справа в защите вместо Александра Караваева сыграл Богдан Бутко. Опорного хавбека Тараса Степаненко заменил атакующий полузащитник Роман Безус. Виктор Цыганков занял на правом фланге атаки позицию травмированного Марлоса. А Роман Яремчук в нападении уступил место натурализованному бразильцу Жуниору Мораесу, который проводил за нашу национальную команду лишь второй матч.
Сборная Украины неудачно начала матч и пропустила гол на 34-й минуте. Оливье Тиль прострелил с правого фланга, мяч отскочил от Богдана Бутко к Давид Тюрпеля, расстрелявшему ворота.
Команде Андрея Шевченко удалось быстро отыграться. Александр Зинченко отдал из глубины поля передачу на правый край штрафной площадка на Виктора Цыганкова, который с острого угла поразил ворота.
Сборная Украины была близка к тому, чтобы потерять очки. Победу наша команда вырвала на последней компенсированной минуте, когда после навеса Руслана Малиновського со штрафного мяч головой в собственные ворота срезал Жерсон Родригес.
- 22 марта 2019 в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
- 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020, Испания победила Норвегию , Италия переиграла Финляндию.
- 24 марта, во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Германии вырвала победу у Нидерландов .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровых потерях перед матчем отбора Евро-2020 против Люксембурга.
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