Шевченко рассказал о потерях сборной Украины перед матчами отбора Евро-2020

2 июня, 2019, 21:28

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровых проблемах перед отборочными матчами Евро-2020 против Сербии и Люксембурга

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По словам Андрея Шевченко в ближайших двух матчах украинцам не поможет Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы. Под вопросом также участие в играх Марлоса.

"Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, он находится в коллективе в группе поддержки. Его присутствие важно для его партнеров прежде всего в психологическом аспекте. Мы хотим, чтобы он быстрее восстановился, но принять участие в двух поединках он, конечно, не сможет. Также в индивидуальном режиме тренируется Марлос. Надо еще три-четыре дня, после чего станет ясно, сможем ли мы на него рассчитывать в этой игре. Все остальные работают в общей группе и готовятся к Сербии и Люксембурга", - сказал Шевченко.