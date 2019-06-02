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Espreso.tvСпортШевченко рассказал о потерях сборной Украины перед матчами отбора Евро-2020

Шевченко рассказал о потерях сборной Украины перед матчами отбора Евро-2020


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровых проблемах перед отборочными матчами Евро-2020 против Сербии и Люксембурга

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По словам Андрея Шевченко в ближайших двух матчах украинцам не поможет Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы. Под вопросом также участие в играх Марлоса.

"Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, он находится в коллективе в группе поддержки. Его присутствие важно для его партнеров прежде всего в психологическом аспекте. Мы хотим, чтобы он быстрее восстановился, но принять участие в двух поединках он, конечно, не сможет. Также в индивидуальном режиме тренируется Марлос. Надо еще три-четыре дня, после чего станет ясно, сможем ли мы на него рассчитывать в этой игре. Все остальные работают в общей группе и готовятся к Сербии и Люксембурга", - сказал Шевченко.

  • 22 мая стало известно, что нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес пропустит ближайшие матчи отбора Евро-2020 из-за перелома двух ребер .
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