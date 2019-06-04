Евро-2020: лидер сборной Сербии пропустит матч с Украиной

4 июня, 2019, 11:22

Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич не сыграет против Украины в отборочном матче чемпионата Европы-2020

Об этом сообщает официальный сайт Сербского футбольного союза.

О потере лидера заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич.

"Мы не сможем рассчитывать на Милинковича-Савича в матче с Украиной из-за травмы. К сожалению, травмы - это неотъемлемая часть футбола, поэтому мы должны сохранять оптимизм. К счастью, все остальные игроки здоровы и готовятся к поединку", - сказал Крстаич .

Матч Украина - Сербия состоится во Львове 7 июня.