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Espreso.tvСпортВ сборную Украины неожиданно довызвали 34-летнего дебютанта

В сборную Украины неожиданно довызвали 34-летнего дебютанта


фото: upl.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду 34-летнего голкипера "Александрии" Юрия Панькова

Об этом сообщает офифиальний сайт УАФ.

Так решили тренеры сборной в связи с травмой голкипера "Динамо" Дениса Бойко. Для 34-летнего вратаря "Александрии" Юрия Панькива этот вызов стал дебютным в его карьере. В биографии игрока числится 15 игр в составе юношеской сборной Украины. Панькив прибудет в расположение национальной команды 1 июня вместе с другими игроками из украинской премьер-лиги.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин защищает цвета команды U-20 на ЧМ-2019 в Польше. В распоряжении Шевченко был только один вратарь Андрей Пятов.

В групповом турнире Евро-2020 сборная Украины сыграет против Сербии 7 июня, а с Люксембургом - 10 июня.

  • 22 мая стало известно, что нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес пропустит ближайшие матчи отбора Евро-2020 из-за перелома двух ребер .
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