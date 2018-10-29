В Индонезии разбился Boeing, на борту было 189 человек
29 октября, 2018, 07:36
На борту самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, что выполнял внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), находились 189 человек
Самолет упал через 13 минут после вылета и утонул в Яванском море, передает Reuters.
По словам представителя спасательных служб Юсуфа Латифа, экипаж буксира, следовавшего из порта, видел падающий самолет. По словам представителя государственной энергетической компании, неподалеку от морского нефтеперерабатывающего завода были обнаружены обломки самолета, в том числе пассажирские кресла, а также вещи людей.
Обломки были обнаружены поблизости от того места, где самолет Lion Air исчез со связи с авиадиспетчерами.
- Boeing 737 MAX – это обновленная версия самолета Boeing, характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Эти самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авария с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщение из Индонезии и тщательно следит за ситуацией.
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