В Индонезии разбился Boeing, на борту было 189 человек

29 октября, 2018, 07:36

На борту самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, что выполнял внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), находились 189 человек

Самолет упал через 13 минут после вылета и утонул в Яванском море, передает Reuters.

По словам представителя спасательных служб Юсуфа Латифа, экипаж буксира, следовавшего из порта, видел падающий самолет. По словам представителя государственной энергетической компании, неподалеку от морского нефтеперерабатывающего завода были обнаружены обломки самолета, в том числе пассажирские кресла, а также вещи людей.

Обломки были обнаружены поблизости от того места, где самолет Lion Air исчез со связи с авиадиспетчерами.