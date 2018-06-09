Саммит G7 за шаг от бездны: смогут ли лидеры Запада отвернуть торговую войну

9 июня, 2018, 11:56

Максим Викулов

Встреча лидеров G7 происходит в условиях резкого роста противоречий между западными странами в вопросах торговых ограничений, отношения к иранскому ядерному досье и к необходимости сдерживания РФ

Нынешняя встреча руководителей семи крупнейших развитых государств планеты существенно отличается от предыдущих саммитов G7 - в частности, и от саммита прошлого года. Тогда в итальянском городке Таормина, встреча была скорее ознакомительной: трое из семи лидеров - Дональд Трамп, Эммануель Макрон и Тереза ​​Мэй - незадолго до этого приступили к выполнению своих обязанностей и впервые присутствовали на саммите "семерки". Тем не менее глобальные различия в позициях ведущих цивилизованных стран уже начали формироваться, и, кроме "знакомства" всех со всеми, основной темой дискуссий стал вопрос глобального потепления (о чем еще спорить на жаркой Сицилии!) и судьба Парижского климатического соглашения.

Прошедший год был отмечен стремительным ростом как общего градуса конфликтности между глобальными игроками, так и противоречий внутри коллективного Запада. На первый план вышли выход США из иранской ядерной сделки, нарастающая дифференциация ведущих стран в отношении российской угрозы, а также торговые пошлины, введенные Вашингтоном по 1 июня 2018 г., на сталь и алюминий для европейских стран, Мексики и Канады.

Если завтра торговая война

Последние и составляют основной предмет переговоров на саммите, который стартовал в канадском городке Ла-Мальбе, что во франкоязычной провинции Квебек.

За неделю до саммита французский министр финансов Брюно Ле Мэр заявил: "Что покажет этот G7, так это то, как США одни против всех, особенно против своих союзников". А недавние телефонные переговоры Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, по информации CNN, закончились провалом после того, как французский президент раскритиковал хозяина Белого дома за введенные пошлины на сталь и алюминий, и политику США в отношении Ирана.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне вылета в Канаду сказала, что обсуждение противоречий может стать "проблематичным". Премьер-министр Канады Жюстен Трюдо же в четверг назвал аргументы США "смехотворными". "Как могут Канада и Франция представлять угрозу национальной безопасности США? Мы одни из лучших союзников, которые когда-либо были у США", - сказал он по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Последний выступил жестче всех. Впервые употребив термин "шестерка", господин Макрон предупредил, что США могут оказаться в изоляции. Он предостерег Дональда Трампа от такого пути: "США - это мощная экономическая держава, но, если бы они пошли в направлении изоляционизма, жесткой гегемонии и удаления от собственной истории и ценностей, это было бы плохо для самих США, для американских граждан и для международного имиджа страны. Я думаю, президент Трамп это знает". Эммануэль Макрон заявил о недопустимости торговой войны между союзниками и подчеркнул, что от нее пострадают в том числе американские компании.

Президенты США и Франции на полях саммита

Наверное, не будет преувеличением сказать, что именно на настоящей встрече G7 и решится, начнется ли полноценная мировая торговая война, на пороге которой находится сейчас человечество. Партнеры Соединенных Штатов по "семерке" готовы к решительным шагам: 5 июня Еврокомиссия приняла решение утвердить пошлины на американскую продукцию с 1 июля. В списке - как продовольственные товары (виски, апельсиновый сок, арахисовое масло и др.), так и промышленные изделия - в частности, джинсы Levi's, металлические изделия и мотоциклы Harley-Davidson. Общий объем европейских контрсанкций - около 3,4 млрд долларов.

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Аналогичные контрмеры анонсировали также партнеры США по Североамериканскому соглашению по свободной торговле (NAFTA) Канада и Мексика. Список торговых ограничений Оттавы в основном совпадает с европейским и коснется товаров на сумму 12,8 млрд. Мехико пригрозило дополнительными пошлинами на продовольственные товары - американские яблоки, виноград, свиные ножки и сыр. Кроме того, Евросоюз и Канада оспаривают американские пошлины в ВТО.

По информации издания Politico, этот саммит может стать первым в истории "семерки", который завершится без подписания итоговой декларации. Накануне вылета в Канаду лидеры Франции и ФРГ дали понять, что не будут ради компромисса подписываться под "пустым" документом.

Российский вопрос

Еще одна проблема, по отношению к которой появляется все больше разногласий у лидеров цивилизованного мира, - отношение к России. Визиты Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Сочи и С.-Петербург явно показали, что государства-локомотивы ЕС заинтересованы в сотрудничестве с Москвой - и по построению второй ветки "Северного потока", и вообще, по выражению Макрона - по наращиванию экономического взаимодействия "в сферах, не охваченных санкциями". В еще одной стране "Большой семерки" (и третьей экономике объединенной Европы) - Италии - к власти пришли силы, которые не скрывают своего восхищения Россией вообще и стилем правления Владимира Путина в частности и призывают к отмене антироссийских санкций.

Зато англосаксонские страны - Соединенные Штаты, Великобритания и Канада - занимают принципиальную позицию в отношении дальнейшего сдерживания Кремля и выступают за усиление санационного давления. В частности, министр иностранных дел Соединенного общества Борис Джонсон сообщил о намерении главы правительства Ее Величества Терезы Мэй представить в Квебеке новый план по противостоянию агрессии Кремля, а в Вашингтоне всерьез размышляют над возможностью применения санкций против европейских компаний, задействованных в проекте Nord Stream-2.

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Впрочем, с самого начала на полях встречи состоялась дискуссия о возможности возвращения России в G7, которую неожиданно для всех инициировал Дональд Трамп.

"Я люблю нашу страну. Я был худшим кошмаром России ... Но, с учетом сказанного, Россия должна быть на этой встрече ... Это может не быть политически правильно, но нам нужно решать мировые проблемы... Они должны позволить России вернуться", - заявил глава Белого дома.

Позиция Трампа сразу же была поддержана руководителем правопопулистского правительства Италии Джузеппе Конте. В то же время остальные лидеры высказались резко против такого возвращения, Канада пообещала заблокировать инициативу, а президент Совета ЕС Дональд Туск и немецкий канцлер Ангела Меркель сообщили, что предложение Трампа не нашло поддержки ни у кого. Заявление Трампа парадоксальным образом спровоцировало руководителей европейских стран засвидетельствовать свою верность идее изоляции РФ. На этом вопрос был закрыт, а сам хозяин Овального дома отбыл домой - готовиться к исторической встрече с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Впрочем, можно сказать, что саммит G7 раз и стал стартовой площадкой для дискуссий по вопросам продолжений ЕС антироссийских санкций на следующие полгода (срок действия истекает 31 июля). Уже сейчас видно, что баталии будут совсем непростыми - и вряд ли приятными для нашей страны. С другой стороны, позиция итальянского премьера на встрече в Квебеке косвенно подтверждает версию, высказанную накануне брюссельским корреспондентом Радио "Свобода" Рикардом Йовзяком, о том, что Рим таки не будет нарушать европейское единство в вопросах санкционного давления на Москву.