Трамп поддержал присоединение России к G7

8 июня, 2018, 15:45

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Россию надо привлечь к саммитам "Большой семерки"

Об этом сообщает Reuters.

8 июня президент Трамп призвал ведущих мировых лидеров вернуть Россию в “большую семерку” через четыре года после того, как ее выгнали за аннексию Крыма.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что присоединение Российской Федерации к странам "Большой семерки" невозможно. По ее словам, члены G7 придерживаются общих ценностей, в частности международного правопорядка.

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Меркель заявила, что аннексия Россией Крыма была чудовищным нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было правомерным.

Напомним, Россия вышла из состава членов стран G8 в 2014 году.