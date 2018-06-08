Трамп поддержал присоединение России к G7
8 июня, 2018, 15:45
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Россию надо привлечь к саммитам "Большой семерки"
Об этом сообщает Reuters.
8 июня президент Трамп призвал ведущих мировых лидеров вернуть Россию в “большую семерку” через четыре года после того, как ее выгнали за аннексию Крыма.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что присоединение Российской Федерации к странам "Большой семерки" невозможно. По ее словам, члены G7 придерживаются общих ценностей, в частности международного правопорядка.
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Меркель заявила, что аннексия Россией Крыма была чудовищным нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было правомерным.
Напомним, Россия вышла из состава членов стран G8 в 2014 году.
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