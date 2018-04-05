Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы

5 апреля, 2018, 09:44

Максим Викулов

Выдача немецкими властями всех разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2" меняет маршруты поставок энергоносителей в ЕС и содержит существенные риски для Украины и всей Восточной Европы

27 марта немецкое федеральное ведомство по вопросам судоходства и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию 30-километрового участка трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море. Немного ранее положительное заключение, позволяющее строительство 55-километрового газопровода в территориальных водах и на континентальном шельфе ФРГ, дало горное ведомство города Штральзунд.

Таким образом, на сегодняшний день получены все разрешения с немецкой стороны, необходимые для начала строительства 85-километровой ветки российского газопровода по территории Германии.

Сейчас компания Nord Stream 2 AG (100-процентная "дочка" российского "Газпрома"), занимающаяся реализацией проекта, ожидает собрать остальные разрешения - со стороны Финляндии, Швеции и Дании - в течение ближайших месяцев, чтобы уже с мая начать прокладку труб. Начало тестовой эксплуатации запланировано на следующий год, а полноценно система вступит в строй в 2020-2022 годах.

"Северный поток-2" по сути является параллельной веткой первой очереди российского обходного газопровода "Северный поток", предназначенного для поставок российского газа непосредственно в Германию по дну Балтийского моря. Длина газопровода - 1 224 километра, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год (вместе с первой веткой - 110 млрд). Проходит через территориальные воды и экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании, Германии.

Позиция Берлина

В отличие от англосаксонских стран, стран Восточной Европы и Балтии, Германия большую часть своей истории не считала Россию источником серьезной угрозы и не видела необходимости в политике стратегического сдерживания Кремля. Наоборот, Берлин и Москва постоянно тяготели к взаимовыгодной кооперации и к противодействию англосаксонскому миру. Правда, очень часто такая "кооперация" приводила к кровавым войнам, в которых Россия и Германия как правило оказывались по разные стороны фронта.

Впрочем, дело даже не в этом. А в том, что в Берлине воспринимают "Северный поток" (и, в частности, его вторую ветку) не как геополитический, а как вполне коммерческий проект.

В последние годы Германия (несмотря на колоссальный скачок во внедрении возобновляемых источников энергии), потребляет все больше и больше природного газа. Причина - во-первых, в изменении баланса внутри традиционных источников энергогенерации: страна постепенно снижает долю угольных ТЭС, слишком сильно загрязняющих экосистему. Во-вторых, Берлин отказывается и от атомной энергетики - последняя АЭС по планам должна закрыться в 2023 году. Заполнить пробелы должны солнечные и ветровые электростанции, станции, работающие на биогазе, а также - обычный природный газ. Кроме того, не стоит забывать о немецкой химической промышленности, которая стремительно развивается и требует все больше голубого топлива в качестве основного сырья.

Перечисленные факторы приводят к постоянному увеличению потребления газа. Так, в 2017 году Германия использовала 88,5 млрд кубометров - на 5,2% больше, чем в 2016-м (при том, что собственная добыча сократилась на 8%). Из указанного объема 62,5% (53,44 млрд кубов) имеют российское происхождение. При этом Берлин не особо спешит диверсифицировать источники поставок голубого топлива и строить LNG-терминалы для поставок сжиженного газа из Катара или Соединенных Штатов.

Причина - чисто экономическая: российский газ пока дешевле американского просто потому, что сжижение - процесс достаточно затратный (сейчас за океаном активно работают над удешевлением сжижения газа). Что касается геополитики и безопасности, то немцы предпочитают не замечать российских попыток использовать газ как оружие в странах Восточной Европы. Немцы пребывают в уверенности, что против них русские никогда это оружие не применят, поэтому и не рассматривают подобные риски. Не говоря уже о том, что в Берлине гораздо больше боятся попасть в зависимость от Вашингтона, чем работать с Москвой.

Более того, наращивание поставок российского топлива по дну Балтийского моря непосредственно в Германию, по мнению Берлина, обезопасит ФРГ от рисков, связанных с российско-украинским конфликтом. А также - в перспективе - превратит Германию в газовый хаб, через который российский газ можно будет транспортировать в соседние страны.

Внутри Германии такую ​​газовую политику разделяет большинство политических сил. Однозначно "за" построение "Северного потока-2" (как и в целом - за более тесную кооперацию с РФ) социал-демократы, которые по итогам многомесячных коалиционных переговоров получили непропорционально большое представительство в немецком правительстве.

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Основными лоббистами проекта на властном Олимпе выступают федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и бывший глава МИД Зигмар Габриель, сохранивший (в отличие от того же Мартина Шульца) свое влияние и поддерживающий постоянный контакт с бывшим однопартийцем, а в настоящее время руководителем Nord Stream 2 AG Герхардом Шредером .

Так же поддерживает энергетическое сотрудничество с Москвой баварский Христианско-социальный союз - "младший брат" партии Меркель. В конце концов, с опаской смотрят на российского газового медведя только в ХДС, и то - небольшая группа партийцев, ориентированных лично на бундесканцелерин.

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Вне правящей коалицией идею прокладки "Северного потока" и расширения сотрудничества с Москвой горячо поддерживают и либеральные "Свободные демократы", и неокоммунистические "Левые", и - конечно же - ультраправые сторонники Владимира Путина из партии "Альтернатива для Германии", которые по последним опросам превратились во вторую по популярности политическую силу в Германии. Против выступают только "Зеленые" - из экологических соображений.

Убежденных критиков "Северного потока" можно пересчитать по пальцам одной руки. К ним, в частности, относятся: нынешний глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок (ХДС), евродепутаты Ребекка Хармс ( "Зеленые") и Манфред Вебер (ХСС), председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген (ХСС), свободный демократ Михаэль Линк и представитель "зеленых" Оливер Кришер.

Позиция европейских стран: Pro et contra

Кроме Германии одной из основных стран–лоббистов проекта является Австрия. Что совсем не удивительно: Вена всегда демонстрировала стойкую пророссийскую позицию и была одним из главных убежищ для представителей российских и пророссийских политических- и бизнес-элит, и тихой гаванью для их денег сомнительного происхождения. А сейчас - и подавно: у власти в альпийской стране находится правая пророссийская коалиция, а австрийская OMV, наряду с немецкими Uniper и Wintershall, англо-голландской Royal Dutch Shell plc и французской ENGIE, являются основными инвесторами "Северного потока". Кстати, один из самых влиятельных политиков Австрии, бывший министр финансов Йорг Шеллинг недавно трудоустроился в Nord Stream 2 AG на должность консультанта проекта.

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Главными оппонентами сооружения второй ветки "Северного потока" выступают Польша, Дания и Соединенные Штаты. Парламент Дании еще в прошлом году принял закон, позволяющий запретить прокладку газопровода в территориальных водах страны. Впрочем, "Газпром" готов к такому развитию событий, и уже разработал альтернативный маршрут. Польша проводит активную лоббистскую работу, направленную на блокирование проекта, аргументировано указывая на его риски. Но к позиции Варшавы, к сожалению, мало кто прислушивается - особенно сейчас, когда отношения между Польшей и ведущими странами ЕС переживают не лучшие времена.

Что же касается Вашингтона, то 20 марта представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что США могут ввести санкции против компаний, сотрудничающих с проектом "Северный поток - 2".

Кроме них оппонируют строительству газопровода также Венгрия, Латвия, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва. Формально не одобряют проект также Финляндия и Швеция - страны, которые могли бы заблокировать строительство в своих территориальных водах. Впрочем, скорее всего, блокады не будет - это видно хотя бы из того, что даже Швеция (страна, которую принято считать другом Украины и стран Балтии и жестким оппонентом Кремля) не возражает против использования своих портов при осуществлении прокладки.

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил поправки в Третий энергопакет - европейское энергетическое законодательство. Согласно им реализовать проект должен независимый оператор, а не газпромовский Nord Stream 2 AG, тарифы на прокачку газа нужно согласовывать с регулятором, а доступ к газопроводу должны иметь другие поставщики, кроме "Газпрома". То есть комитет хочет диверсифицировать риски - поставки газа в Европу не должны быть под монопольным контролем российской компании. Но пока это только решение комитета - в конце апреля 2018-го поправки должен одобрить Европарламент, а затем Совет ЕС, в котором полностью доминирует Германия и другие страны "старой Европы", настроенные на "прагматическуюое сотрудничество" с РФ.

Риски для Украины

Несмотря на кризис в отношениях России и Запада, поставки российского голубого топлива в страны ЕС стабильно растут. Если в 2015 году Европа использовала 158,6 млрд кубометров российского топлива, то в 2016 году цифра составила 178,3 млрд кубов, а в 2017 - 192,2 млрд кубов.

Значительная часть топлива шла через украинскую "трубу": в 2017 году объем прокачки составил 93 млрд кубов, то есть почти половину от общего объема, за что наша страна получила около 3 млрд долларов. Реализация проекта "Северный поток-2" оставит украинский участок газопровода практически без работы, отобрав две трети нагрузки (и, соответственно, прибыли). В таком случае мы недополучаем критически важные средства, а большую часть украинской ГТС придется консервировать - или вообще резать на металлолом.

Кроме финансовых, перед Украиной могут возникать и вызовы безопасности. В критические моменты, Россия вообще сможет выключить транзит топлива через Украину - не боясь негативной реакции со стороны Запада. Современный виртуальный реверс станет технически невозможным, и закупать голубое топливо придется аж из Германии через Польшу. Для чего надо будет построить интерконектеры и другую инфраструктуру.

Готовиться к худшим сценариям необходимо уже сейчас - наращивая собственную добычу газа, строя интерконектеры из Польши, а также - убеждая европейцев, что украинская транзитная инфраструктура значительно более надежна и (главное) дешева, чем российские обходные газопроводы.