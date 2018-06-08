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Премьер Италии вслед за Трампом призвал присоединить Россию к G7


фото: REUTERS
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вслед за Трампом призвал присоединить Россию к формату переговоров G7

Такое заявление он сделал в Twitter вскоре после аналогичного призыва, который озвучил американский президент Дональд Трамп.

"Я согласен с президентом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого", - написал недавно утвержденный премьер Италии.

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  • Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.
  • 8 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Россию надо присоединить к саммитам "Большой Семерки".

 

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