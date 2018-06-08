Премьер Италии вслед за Трампом призвал присоединить Россию к G7
8 июня, 2018, 18:25
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вслед за Трампом призвал присоединить Россию к формату переговоров G7
Такое заявление он сделал в Twitter вскоре после аналогичного призыва, который озвучил американский президент Дональд Трамп.
"Я согласен с президентом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого", - написал недавно утвержденный премьер Италии.
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Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ— GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 июня 2018 г.
- Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.
- 8 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Россию надо присоединить к саммитам "Большой Семерки".
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